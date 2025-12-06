$!Reconoce Rocha Moya liderazgo de Claudia Sheinbaum para continuar la transformación de México

CIUDAD DE MÉXICO._ El Gobernador Rubén Rocha Moya y un contingente de sinaloenses acompañaron este sábado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la celebración en el Zócalo de la Ciudad de México por los siete años de la transformación. Durante su mensaje ante miles de ciudadanos, la Mandataria nacional expresó que se ha demostrado que el desarrollo con justicia social es posible en el México libre y democrático de hoy.

Por su parte, Rocha Moya señaló que Sheinbaum Pardo encabeza con firmeza y sensibilidad el segundo piso de la transformación. De acuerdo a un comunicado, agregó que su liderazgo, cercano y profundamente humanista, sigue marcando el rumbo del País. “En Sinaloa la reconocemos, la acompañamos y trabajamos con absoluta lealtad al pueblo para que la justicia, la paz y el bienestar sigan avanzando. Siempre con usted, Presidenta. Siempre con la 4T”, expresó el Mandatario estatal al refrendar su respaldo.

Al referirse al liderazgo de Sheinbaum Pardo, el Gobernador recordó que desde Sinaloa se ha trabajado para consolidar el cambio profundo del País, sosteniendo los ideales y defendiendo lo que se ha construido juntos, lo que ha permitido avanzar con bienestar, justicia y rumbo, guiados por la voluntad del pueblo y la visión histórica del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro, apunta el boletín, visibilizó el apoyo de la juventud mexicana y múltiples sectores sociales a la actual gestión del Gobierno federal, quienes aplaudieron los diversos logros concretados en los últimos años.