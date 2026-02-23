Reconoce Rocha Moya marcha en memoria de Ricardo Mizael y afirma que caso está siendo atendido

El Gobernador Rubén Rocha Moya se pronunció sobre la marcha realizada en memoria de Ricardo Mizael, en la que ciudadanos exigieron mayor seguridad y avances en la investigación del caso.

“Vi la marcha que realizaron ciudadanos y ciudadanas exigiendo sobre todo seguridad de Estado, en unas de las preguntas que le hicieron a la mamá de Ricardo Mizael le preguntaron si la había atendido el Gobierno y dijo que sí, que sí se estaba investigando y dijo que sí, eso ví en el video porque en efecto los recibí y luego también fueron a la Fiscalía y en la Fiscalía les platicaron cómo va el tema de la investigación”, expresó.

El Gobernador indicó que sostuvo un encuentro con la familia del joven y que posteriormente acudieron a la Fiscalía para conocer detalles sobre el avance de las indagatorias.

Asimismo, reconoció el desarrollo de la movilización y señaló que se llevó a cabo sin incidentes.

“La marcha se hizo en sana paz y reconozco que lo hayan hecho con libertad y respeto y se demuestra que aquí hay libertad para que la gente se manifieste y exponga sus puntos de vista en público”, declaró.

La manifestación fue convocada por familiares, amistades y ciudadanos que solicitaron justicia y condiciones de seguridad. Las autoridades estatales reiteraron que el caso se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía correspondiente.