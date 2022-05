Reconoce Rocha Moya que secretarios, subsecretarios y directores se tratan mal y no hay buen ambiente laboral

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó en la conferencia de prensa semanera que han detectado áreas del Gobierno del Estado en las que los funcionarios de primer nivel y su subalternos no tienen buen ambiente laboral.

“No solo secretarios, hay subsecretarios que a su vez tratan muy mal a sus directores o los tratan sacándoles la vuelta y hay directores que tampoco tratan bien a sus subdirectores porque en el caso de Salud hay subdirectores, ya me llegó una”, dijo.

“De una vez lo digo porque es mi cuate el Subsecretario, la doctora Ana Cervantes es directora general de Educación Superior dice que ella ahí está, que no la toman en cuenta, el subsecretario no la atiende. Ahí le digo yo a mi amigo el doctor Rodrigo López Zavala que la atienda, es que no pueden estar ahí están devengando un sueldo tienen una tarea asignada porque el organigrama los define, el manual de funciones está ahí, que le dé el trato debido”, agregó.

También han detectado casos similares en la Secretaría de Salud estatal en donde el Director de Atención a la Salud tenía congelados a los subdirectores de dicha dependencia, explicó Rocha Moya.

“Y era porque a ese director de Atención a la Salud no lo nombré yo, lo había nombrado el secretario. Entonces, no quería a los que nombré yo porque nombré a los subdirectores siendo yo el Gobernador, entonces imagínate, es vertical y estoy checándolos, estoy revisándolos para tomar medidas para eso, no podemos tener prepotencia, no podemos tener soberbia, maltrato, acoso laboral, no”, expuso.

Rocha Moya explicó que en el caso de la ex Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable no hubo manera de conciliar con su equipo.

“Ese problema no le quita a ella que sea una mujer con capacidades y que esté en mi estima. Yo le plantee que puede ser mi asesora, en realidad ella conoce el tema y sí me gustaría tener de asesora, no me contestó, me dijo que lo recibía y me agradecía, ahí cuando ella lo resuelva, pero el ejemplo más debe ser el que yo les doy”, dijo.