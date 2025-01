Reconoce Salud solo 111 centros de rehabilitación regulados en Sinaloa

CULIACÁN._ La Secretaría de Salud de Sinaloa solo reconoce 111 centros de rehabilitación regulados a lo largo del estado.

Sin embargo, de acuerdo al titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, estiman que operan alrededor de 260 de estos centros de atención a las adicciones.

“Tenemos nosotros un estimado de 200 a 260 de centros de rehabilitación y de ellos solamente regulados, certificados 111”, indicó.

Destacó que hay 80 centros en proceso de regulación, sin embargo en algunos de estos sitios, la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones ha buscado intervenir para certificarlos, pero muchos de ellos se han rehusado.

“Hay lugares donde no pueden entrar los inspectores, hay lugares donde ni se pueden acercar ni se puede llegar a tocar la puerta entonces el tema a veces difícil y otros tantos que sí se han visitado pero que no cumplen con todos los criterios para ser acreditados y en esos podemos decir que alrededor de 80 de estar en ese proceso en que se regule”, aseguró.

El funcionario afirmó que los centros no avalados son los que han registrado hechos violentos durante la crisis de inseguridad y por tanto se encuentran en coordinación con la Secretaría de Seguridad para regularizarlos, o cerrarlos.

“Muchas veces en los que ha habido problemas, ahorita con todo este tema de la violencia, son centros de rehabilitación no regulados, que algunos no sabemos que existían, lo que estamos viendo con ellos (con la SSP) es la cómo nos van a apoyar para poder regular el mayor número de centros, pero también aquellos que no cumplan buscar cerrar”, manifestó.

Por su parte, Martha Alicia Torres, directora de Ceptca defendió que este tipo de centros de atención a las adicciones sin regularizar siempre han existido y que una vez que los detectan acuden a ofrecerles capacitación y orientación para que ser certificados, sin embargo algunos no aceptan, por lo tanto no pueden cuidarlos.

“Lo que nosotros hacemos, precisamente, una vez que los detectamos, acudimos a ellos para ofrecerles capacitación orientación para que ellos pasen a ser centros regulados sin embargo algunos no quieren algunos no aceptan y eso no podemos nosotros cuidarlos”, dijo la funcionaria.

Subrayó que en caso de necesitar el servicio se debe acudir a Ceptca, donde recomendarán centros que están avalados.

En ese sentido, González Galindo aseguró que los pacientes que se canalizan desde Ceptca se orientan a centros de rehabilitación certificados que garantizan su seguridad y que mantendrían de manera gratuita.

“A esos 111 enviamos pacientes, y a esos 111 les damos un recurso por cada paciente que reciben, entonces tenemos un presupuesto para eso. Que lo pasamos de 3 millones a 4 millones y este año pasado lo llevamos a 5.5 millones. ¿Qué quiere decir? que el paciente que se comunica a Ceptca aquí lo vamos a orientar a un lugar donde no va a correr riesgo su familia, donde va a ser un lugar más seguro y que además lo vamos a intentar mantener en la fase de gratuidad, nosotros financiándolo”, afirmó.