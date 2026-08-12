Reconoce Secretaría de Economía de Sinaloa 20 meses ‘complicados’, pero afirma que ya hay señales de recuperación

El Secretario de Economía, Diego Armando Aguerreberre Espitia reconoció que Sinaloa ha vivido casi dos años “complicados” en materia económica, pero que ya existen señales de recuperación, aunque todavía no es momento de considerar superada la crisis.

Durante la presentación de la convocatoria Sinaloa Franquicias 360, señaló que durante los primeros meses del año se han observado resultados favorables principalmente en el sector industrial, mientras que la construcción también comienza a mostrar una ligera mejoría.

“Venimos de algunos meses bastante complicados, 20 meses bastante complicados. ¿Qué es lo que vemos ya en las últimas fechas, en los últimos meses que nos hace ver optimistas y esto es grato?... Tenemos ya algunos meses que vemos señales de algunas mejoras”.

“No quiero decir que ya logramos, que estamos del otro lado... pero sí vemos algunas señales de recuperación, tenemos los primeros cuatro meses del año, nos ha ido muy bien en cuanto al sector industrial. Incluso en el sector de la construcción”, expresó.

Ante las cifras de pérdida de empleos y cierre de negocios reportadas por organismos empresariales, Aguerrebere Espitia sostuvo que se trata de datos públicos que no deben negarse, pero consideró necesario analizarlos junto con otros indicadores para tener una lectura más completa de la economía estatal.

“No hay que negar las cifras que son públicas y que están al acceso a todos”, afirmó.

Explicó que el comportamiento del empleo formal en Sinaloa tiene particularidades debido al peso del sector primario, cuya actividad se mueve de acuerdo con los ciclos agrícolas, por lo que los comparativos mes a mes pueden resultar poco representativos.

“El empleo del sector privado, del IMSS, se mueve con mucha variación a lo largo del año, no está estable”, explicó.

Señaló que uno de los indicadores que debe atenderse es el crecimiento de personas que tienen empleo, pero que manifiestan estar disponibles para trabajar más horas, lo que refleja la necesidad de fortalecer las oportunidades laborales.

“Lo que sí vemos, que sí creció en los últimos meses es lo que el INEGI cataloga como ‘subempleo’’. Es decir, la gente que cuando la encuesta le preguntan si está disponible para trabajar más tiempo y responde que sí”, indicó.

Aguerreberre Espitia indicó que la Secretaría de Economía trabaja en identificar los problemas con mayor detalle, incluso por municipio y sector, para dirigir las acciones hacia las zonas que más lo requieren.

Como ejemplo, mencionó que Escuinapa cuenta actualmente con alrededor de 3 mil empleos privados registrados ante el IMSS, pero una planta que se encuentra en proceso de instalación contempla contratar alrededor de 100 personas inicialmente y llegar a mil empleos una vez que opere a plena capacidad.

“Una vez que esté terminada la planta, va a contratar a mil personas. Entonces Escuinapa y sus alrededores crecerá su planta laboral del IMSS de 3 mil a 4 mil con una sola empresa”, destacó.

Aguerrebere Espitia consideró que proyectos de este tipo representan señales positivas para la economía estatal, aunque reconoció que todavía existen sectores y regiones que requieren atención.

“Conocemos las cifras, las analizamos muchísimo más a detalle de lo que algunas veces platicamos y actuamos en consecuencia”, aseguró.