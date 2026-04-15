Reconoce Secretaría de las Mujeres aumento de feminicidios en Sinaloa; refuerzan atención a víctimas

Ante el incremento de casos de asesinatos de mujeres registrados en las últimas semanas, la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, reconoció la gravedad de la situación y aseguró que se están fortaleciendo las acciones de atención, prevención y coordinación interinstitucional.

La funcionaria lamentó los hechos y subrayó que, más allá de las cifras, la prioridad es brindar acompañamiento integral a las familias de las víctimas.

“Nos invita a seguir fortaleciendo las acciones, no solamente desde la Secretaría de las Mujeres, desde la prevención y la atención, sino también en coordinación con las demás instancias y también algo que que hemos seguido haciendo en cada uno de los casos que se han presentado en coordinación el Gobierno del Estado con la Comisión de Atención Integral a Víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos en cada uno de los casos estar atendiendo a las familias”, dijo.

En ese sentido, destacó que en el 100 por ciento de los casos se ha establecido contacto con familiares, en coordinación con la Comisión de Atención Integral a Víctimas y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Uno de los principales apoyos es el programa “Infancias con Futuro”, dirigido a hijas, hijos y adolescentes de víctimas de feminicidio. Actualmente, se tiene un registro de 328 casos atendidos, cifra que será actualizada al cierre del mes.

En cuanto al perfil de las víctimas, la secretaria informó que los rangos de edad con mayor incidencia son de 18 a 29 años y de 30 a 40 años. Además, aproximadamente el 80 por ciento de los casos corresponde a mujeres que eran madres, lo que amplía el impacto social de estos delitos.

Chiquete Elizalde explicó que, aunque la Fiscalía General del Estado es la instancia encargada de proporcionar las cifras oficiales, debido a los cambios en la tipificación de los delitos, desde la Secretaría se trabaja en identificar factores de riesgo como edad, contexto y ubicación geográfica, con el objetivo de mejorar los mecanismos de prevención.

Como parte de las estrategias, anunció la próxima puesta en marcha de una Unidad de Análisis de Contexto, que operará desde la Fiscalía con recursos de la Alerta de Violencia de Género.

“Justamente, gracias a las a el trabajo coordinado que se tiene con la secretaría a partir ya esperamos que de este mes del mes de abril esperamos ya pueda entrar en funcionamiento la unidad de análisis contexto que va a operar desde la fiscalía, pero va a operar con un programa de la alerta de violencia de género y que va a bajar un recurso federal a la Secretaría de las Mujeres, pero va a ser una unidad que va a estar operada por especialistas en la Fiscalía que justamente se encargará de hacer estos análisis específicos de los casos, ya que esa información es arrojada a través de las investigaciones y es la Fiscalía quien está facultada para llevar estas investigaciones”, expuso.

Esta unidad estará integrada por especialistas como psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos y criminalistas, quienes analizarán a fondo los casos para generar información más precisa sobre las causas de la violencia feminicida.

Reiteró que la Secretaría de las Mujeres mantiene atención permanente a través de la línea 800 800 22 79 56, disponible las 24 horas, e hizo un llamado a las mujeres a acudir a los espacios de apoyo ante cualquier señal de violencia.

Durante abril de 2026, Sinaloa ha registrado un repunte preocupante en la violencia contra las mujeres, con un total de nueve asesinatos en lo que va del mes. De estos casos, seis están siendo investigados como feminicidio por la Fiscalía General del Estado, lo que ha encendido alertas entre autoridades y organismos encargados de atender la violencia de género.

En lo que va del año, la entidad acumula 29 muertes violentas de mujeres.