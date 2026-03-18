$!Reconoce Tecmilenio Campus Culiacán a 43 alumnos y 10 docentes por excelencia académica en 2025

El Tecmilenio Campus Culiacán reconoció a 43 estudiantes y 10 docentes destacados por su excelencia académica y desempeño durante el periodo septiembre-diciembre de 2025, en un evento que puso énfasis en el esfuerzo, la disciplina y el compromiso en un contexto local desafiante. Durante la ceremonia, autoridades académicas destacaron que los reconocimientos se otorgaron a los alumnos con el mejor promedio de cada generación, con calificaciones iguales o superiores a 95, así como a docentes que obtuvieron evaluaciones sobresalientes por parte de sus estudiantes a través de la encuesta institucional “Opina”. El director de programas ejecutivos y posgrados, Arnoldo Armenta Mascareño, explicó que este reconocimiento se enfoca principalmente en alumnos de licenciaturas ejecutivas, maestrías y programas de posgrado en modalidades presencial y en línea.







Subrayó que los estudiantes galardonados no solo destacan por su desempeño académico, sino también por el contexto en el que se desarrollan, ya que muchos de ellos combinan sus estudios con trabajo, negocios propios e incluso responsabilidades familiares. “Estamos hablando de un esfuerzo extraordinario. No nada más estudian, también trabajan, emprenden o tienen familia”, expresó.







Armenta Mascareño añadió que este tipo de eventos forman parte del ecosistema educativo de la institución, enfocado en el logro y el desarrollo integral, además de incentivar a otros estudiantes a mantener altos estándares académicos. Por su parte, el director del campus, Gustavo Miguel León Cañedo, destacó el papel de los estudiantes como agentes de cambio en la sociedad, al tiempo que hizo un llamado a continuar preparándose para enfrentar los retos económicos y profesionales actuales.







En su mensaje, resaltó que, más allá de los programas académicos, el factor humano sigue siendo determinante frente a los cambios tecnológicos, incluido el auge de la inteligencia artificial. “Lo que marca la diferencia es el ser humano. Son ustedes quienes van a sacar adelante a Culiacán, quienes están dando un extra desde sus espacios de trabajo y formación”, señaló.







Asimismo, enfatizó que formar parte del grupo reconocido representa una distinción significativa, al tratarse de 43 alumnos de un universo aproximado de 400, lo que evidencia el nivel de exigencia académica. Durante el evento también se reconoció a docentes que alcanzaron un desempeño ejemplar, con el 100 por ciento de recomendación por parte de sus alumnos. Entre ellos destacó Osvaldo Salazar, quien habló en representación del profesorado. En su intervención, subrayó que la excelencia académica no se limita a los reconocimientos, sino que implica compromiso constante, vocación y responsabilidad social. “La excelencia se construye en cada clase, en cada retroalimentación y en cada acompañamiento al alumno. Como docentes, somos formadores de criterio y agentes que impulsan el pensamiento crítico”, expresó.







Añadió que la labor docente va más allá del aula, ya que implica preparación continua, ética profesional y adaptación a un entorno cada vez más competitivo. En representación del alumnado, Adrián Flores Valdés compartió un mensaje en el que reconoció los desafíos personales que enfrentó para alcanzar este logro. Señaló que el camino no fue sencillo, ya que atravesó momentos de incertidumbre y obstáculos que pusieron en duda su continuidad académica, pero que finalmente logró superar gracias a la perseverancia.



