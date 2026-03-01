$!Reconoce UAS a estudiante de Historia en propuesta contra la violencia y el uso del transhumanismo

“Es un ensayo muy académico sobre cómo utilizar los derechos humanos para la prevención de la violencia. Propone utilizar el transhumanismo como un nuevo paradigma. Si no sabemos qué es la violencia, qué tan compleja es y cómo se desarrolla en nuestra sociedad, será difícil desarrollar formas de combatirla o prevenir acciones que dañan a la comunidad y alejan la paz”, explicó Reyes Vargas.

El joven universitario, quien cursa el octavo semestre, resultó triunfador con la obra titulada ‘Un Mundo a la Espera: Transhumanismo en la Prevención de la Violencia’ y en su trabajo propuso utilizar la perspectiva del transhumanismo como una fórmula integral para comprender el fenómeno de la violencia, superando la visión tradicional que solo busca prohibirla o evitarla por temor.

Por su destacada visión en la construcción de políticas públicas y su aporte a la cultura de la paz, la Universidad Autónoma de Sinaloa galardonó a Cristian Paúl Reyes Vargas, estudiante de la Licenciatura en Historia, tras obtener el primer lugar en el Tercer Concurso de Ensayo: Derechos Humanos para una vida digna.

El autor señaló que su interés por abordar este tema nació de la observación directa del estilo de vida que se ha mantenido en Culiacán durante el último año.

Según explicó, su objetivo es lograr una comprensión más real de este fenómeno social, partiendo de la premisa de que para entender el entorno, es necesario primero entendernos a nosotros mismos como individuos.

Durante la entrega del reconocimiento, Alma Luz Bernal, responsable de Cultura de Paz desde los Derechos Humanos en la UAS, destacó la relevancia de que los estudiantes en formación logren transformar sus inquietudes como ciudadanos en propuestas reales y positivas con sentido social.

Luz Bernal acudió en representación de la directora de Bienestar Universitario, Sofía Angulo Olivas, para aplaudir el aporte del galardonado a la estructura de las políticas públicas institucionales.

“Lo que busca el concurso es elevar las voces de los alumnos y sus propuestas de intervención para generar políticas educativas que impacten primero en la comunidad universitaria, al institucionalizar la cultura de paz, y posteriormente en la sociedad sinaloense. No nos limitamos a la malla curricular, sino al ‘deber ser’ y a la intervención, entendiendo que todos construimos la sociedad y la sociedad nos construye a nosotros”, puntualizó.

Al evento, celebrado en un ambiente de reconocimiento académico, asistió la directora de la Facultad de Historia, María de los Ángeles Sitlalith García Murillo, quien estuvo acompañada por docentes, alumnos y familiares del estudiante homenajeado.