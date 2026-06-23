Reconocen a 27 estudiantes sinaloenses ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) reconoció este lunes a los 27 estudiantes ganadores de la Olimpiada Estatal del Conocimiento Infantil (OCI) 2026, certamen académico que reúne a los alumnos con los mejores resultados de sexto grado de primaria en Sinaloa.

Durante la ceremonia de premiación, la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, destacó el esfuerzo de las niñas y los niños reconocidos, así como el respaldo de sus familias y el trabajo de los docentes que contribuyeron a su formación académica.

“Es una gran satisfacción este momento para nosotros, sigan esforzándose, sigan soñando, sigan creyendo en ustedes que es lo más importante, nunca dejar de creer y nunca renunciar a sus sueños”, expresó la funcionaria estatal.

Además, aseguró que el Gobierno del Estado mantiene programas de apoyo para favorecer la permanencia escolar, entre ellos becas, uniformes, calzado deportivo y útiles escolares.

La Olimpiada Estatal del Conocimiento Infantil se realiza desde hace 65 años y tiene como objetivo reconocer, estimular y promover el desempeño académico de los estudiantes de sexto grado de primaria en todas las modalidades educativas.

Los 27 ganadores recibieron una tableta electrónica, un reconocimiento oficial y una beca mensual de 2 mil pesos durante diez meses de cada ciclo escolar de secundaria, apoyo que será otorgado por Fundación BBVA México.

En representación de los estudiantes premiados, Tavita Adamaris Romo Villa, alumna de la primaria “Ignacio Ramírez”, de Navolato, señaló que la experiencia les permitió comprender que el aprendizaje requiere disciplina, constancia y perseverancia.

“Participar en esta Olimpiada nos ha enseñado que el conocimiento se construye con esfuerzo, disciplina y perseverancia; también nos ha permitido descubrir que aprender es una aventura que nos ayuda a comprender mejor el mundo y a desarrollar nuestras capacidades para enfrentar los retos del futuro”, expresó.

La estudiante agregó que las niñas y niños sinaloenses aspiran a convertirse en profesionistas, científicos, docentes, médicos e ingenieros, y consideró que la educación es la herramienta más valiosa para alcanzar esas metas y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

De acuerdo con la convocatoria de la OCI 2026, en el proceso participaron más de 50 mil alumnos de sexto grado de primaria de escuelas urbanas, rurales, particulares, indígenas, migrantes y de servicios comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Tras las distintas etapas de selección, 4 mil 138 estudiantes avanzaron a la fase de Zona Escolar o Microrregión; posteriormente, mil 150 participaron en la etapa de Sector o Región realizada el pasado 20 de mayo. Finalmente, 190 alumnos llegaron a la fase estatal, de donde surgieron los 27 ganadores.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a los docentes de los estudiantes premiados y a los 36 maestros que integraron el equipo de evaluadores encargado del proceso de selección.