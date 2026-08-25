Reconocen a 27 jóvenes sinaloenses por su talento y trayectoria

Un total de 27 jóvenes sinaloenses fueron reconocidos con el Reconocimiento Estatal de la Juventud “Rafael Buelna Tenorio” 2026, por destacar en áreas como ciencia, arte, deporte, cultura, educación, emprendimiento y trabajo social.

Durante la ceremonia, organizada por el Instituto Sinaloense de la Juventud, se entregaron reconocimientos en las modalidades Nueva Generación, Municipal y Estatal.

En la categoría estatal, el primer lugar fue para Luis Manuel de Jesús González Medina, joven de 24 años, originario de Culiacán, quien cuenta con una trayectoria en artes visuales y muralismo, con más de 34 murales realizados en la ciudad.

El segundo lugar correspondió a Fernando Antonio Payán López, de 18 años y originario de Juan José Ríos, destacado en física, ciencia e innovación.

El tercer lugar fue para Dulce María Rodelo Delgado, de 19 años, originaria de Culiacán, por su liderazgo juvenil y trabajo en proyectos sociales.

Al recibir el reconocimiento, Luis Manuel González destacó el papel del arte para transformar los espacios y generar identidad, especialmente en un estado que atraviesa un contexto de violencia e incertidumbre.

“Frente a un territorio evidentemente atravesado por la violencia y la incertidumbre, decidí que mi forma de contribuir sería a través del arte, del color, del diálogo, de la conexión y la esperanza”, expresó.

El joven señaló que participa desde hace varios años en proyectos de muralismo y destacó que transformar un espacio también puede cambiar la relación que las personas tienen con él.

“El arte no es un adorno, es nuestro rastro, es nuestra memoria colectiva”, afirmó.

Durante el evento, el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, destacó el talento de los jóvenes y sostuvo que sus proyectos pueden contribuir a mejorar las condiciones de Sinaloa.

“Necesitamos el talento de ustedes, necesitamos sus proyectos para sacar a Sinaloa de este bachecito con lo que estamos”, manifestó.

El funcionario señaló que desde el Gobierno estatal se busca acompañar a las juventudes en proyectos productivos, sociales, deportivos y artísticos.

A la ceremonia también acudió la diputada Karina Isabel Franco Meza, presidenta de la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, quien llamó a los jóvenes a continuar impulsando proyectos y a “revolucionar conciencias”.