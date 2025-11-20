$!Reconocen a 72 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con ascensos en Culiacán

En el marco del aniversario 115 de la Revolución Mexicana, autoridades federales y estatales realizaron este 20 de noviembre la ceremonia de ascensos y entrega de condecoraciones a personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Culiacán. El Gobernador Rubén Rocha Moya acudió al evento, donde se oficializó la promoción de 72 elementos al grado inmediato superior.







Los ascensos se entregaron como reconocimiento al desempeño, disciplina y compromiso demostrado por el personal en sus labores dentro de las fuerzas armadas. Entre los grados otorgados se encuentran Mayor de Infantería, Mayor de Artillería, Mayor Fuerza Aérea Piloto Aviador, Mayor Guardia Nacional, así como Capitán Primero de Infantería y Capitán Primero Piloto Aviador.







Cada promoción representa un avance en la trayectoria militar del personal y un nuevo nivel de responsabilidad dentro de la estructura jerárquica. Durante la ceremonia, la Coronel Médico Cirujano Esther de la Cruz Acevedo intervino en representación de las y los ascendidos. En su mensaje destacó que estos nombramientos simbolizan el cierre de una etapa de esfuerzo y la apertura de un nuevo ciclo con mayores retos.





