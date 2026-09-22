$!Reconocen a cinco jóvenes sinaloenses con el Premio al Mérito Juvenil 2026

Cinco jóvenes sinaloenses fueron reconocidos este martes con el Premio al Mérito Juvenil 2026, que entrega el Congreso del Estado para distinguir a quienes han destacado por su trabajo, talento y aportaciones en distintos ámbitos.
Durante una Sesión Solemne realizada en el Congreso de Sinaloa, las y los galardonados fueron Yessenia Guadalupe Guerrero Carrasco, en Mérito Académico, Científico y Tecnológico; Edén Regustiano Urías Angulo, en Mérito Cívico o Social; Marco Alonso Verde Álvarez, en Mérito Deportivo; Aby Alexandra Loaiza Torres, en Mérito Artístico, y Teresita del Carmen Martínez Téllez, en Mérito Empresarial.
Cada uno recibió un diploma, una medalla de oro con los escudos de Sinaloa y del Congreso del Estado, además de un estímulo económico de 35 mil pesos.
A nombre de las y los jóvenes reconocidos, Yessenia Guadalupe Guerrero Carrasco destacó que alcanzar una meta no siempre es sencillo y que, en el camino, pueden presentarse dudas, dificultades económicas y momentos de incertidumbre.
Durante su mensaje, invitó a otros jóvenes a no esperar a tener todas las condiciones resueltas para comenzar a trabajar por sus objetivos y sostuvo que el esfuerzo y la perseverancia pueden abrir camino incluso en momentos complicados.
“Así que cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, podamos decir: lo intenté, lo viví y valió la pena, porque somos merecedores de ver el resultado de nuestra valentía y porque no somos solamente el futuro de Sinaloa, somos su presente”, mencionó.
La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava señaló que reconocer a jóvenes destacados permite visibilizar las aportaciones que realizan en diferentes sectores y destacó el papel de las nuevas generaciones.
“En Sinaloa somos conscientes del valor de nuestra juventud. No olvidamos que, a lo largo de la historia, en México y en el mundo, los jóvenes han sido semilla, fuerza y motor del cambio; son los grandes protagonistas de movimientos culturales, políticos y sociales que han dado impulso”, expresó.
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, destacó que el reconocimiento representa una distinción al esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de quienes fueron seleccionados, pero llamó a los jóvenes a verlo como un punto de partida para continuar desarrollando sus proyectos.
Se informó que este año se recibieron 121 propuestas para el Premio al Mérito Juvenil, de las cuales 103 cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.
La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Diego Aranzubia Iturrios, y contó con la presencia de autoridades estatales y judiciales.