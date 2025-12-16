$!Reconocen a Elbri Franco y Claudio Meza por defender derechos de la niñez y promover inclusión de la comunidad sorda

Elbri Karely Franco Lizárraga y Claudio Daniel Meza López fueron reconocidos por el Ayuntamiento de Culiacán con el Premio Municipal de Derechos Humanos de Culiacán 2025, por sus trayectorias que han impactado directamente en la dignidad humana. La entrega del premio se realizó durante una sesión solemne del Cabildo, con presencia de regidores del Ayuntamiento. Franco Lizárraga fue reconocida por su labor enfocada en la vida de niñas, niños y adolescentes del municipio de Culiacán y Meza López fue galardonado por su enfoque en la accesibilidad y la inclusión de la comunidad sorda. En el marco de la conmemoración, Katherine Lozano Álvarez, coordinadora de Asesoría y Atención en materia de Derechos Humanos, señaló que el evento tuvo lugar para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y para reconocer a aquellos que luchan incansablemente por la justicia y la dignidad humana.







Destacó que la labor de los defensores no es solo una búsqueda de la igualdad, sino también un ejemplo de empatía. “Su labor no es solo una búsqueda de la igualdad y de la justicia, sino un ejemplo de empatía que todos debemos tener hacia nuestros semejantes”, comunicó Lozano Álvarez. Al compartir su discurso, Franco Lizárraga, se enfocó en la niñez y adolescencia, compartió su convicción de que crecer no debería doler ni dar miedo, sino que debería ser un derecho y la galardonada afirmó que los derechos humanos son los pilares que sostienen a una sociedad y que la juventud, cuando se apoya en ética y conocimiento, se convierte en una fuerza imparable. “Me encanta compartirlo de una manera clara, cercana, y sensible, para que no se queden solo en palabras, sino que se conviertan en herramientas reales de transformación. Me gusta pensar que los jóvenes tenemos la capacidad de crear cosas extraordinarias y estoy convencida de que brindarles el primer conocimiento, esa primera chispa puede abrir caminos hacia futuros que hoy parecen inimaginados”, compartió Franco Lizárraga. Por su parte, Meza López, promotor de la Lengua de Señas Mexicana, abordó la falta de accesibilidad y el idioma como una barrera invisible que lo aisló, además, enfatizó que la inclusión no es un favor, es un derecho y señaló que aprender LSM transforma vidas, razón por la cual creó un libro para facilitar su enseñanza.



