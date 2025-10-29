$!Reconocen a Josefa Velázquez Zambrano con el Premio a la Mujer Rural Sinaloa 2025

CULIACÁN._ Josefa Velázquez Zambrano, originaria del municipio de Guasave, fue reconocida con el Premio a la Mujer Rural Sinaloa 2025, otorgado por el Congreso del Estado.
Galardonada entre 11 propuestas recibidas y dictaminadas, es presidenta de la Unidad Agroindustrial de la Mujer Campesina de Navolato, en la sindicatura de Juan Aldama “El Tigre”.
Su trabajo destaca principalmente por liderar el trabajo y empoderamiento de mujeres en esa región del centro del Estado, en donde logró gestiones para establecer proyectos como tortillerías y una tienda comunitaria.
“Precios de maíz justos, y de todo grano, porque sin el campo no vivimos”, exhortó Velázquez Zambrano durante su discurso de reconocimiento.
“Queremos más apoyo para las mujeres de Sinaloa y de todo México, porque las mujeres sabemos hacer las cosas. Apoyo para el campo para todos los campesinos, agricultores, que tanta falta nos hace”, pidió.
Por parte del Congreso del Estado, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, resaltó los méritos de la galardonada, en el contexto de la época en que incursionó y lideró empoderamiento de la mujer.
“Estamos hablando de 1975, hace 50 años, donde no existían ni los Institutos de las Mujeres, ni las Secretarías de Mujeres; sin embargo, la señora Josefa, la señora Chepa, estaba dando la batalla para fortalecer a las mujeres de su comunidad”, expresó.
“Ella fue pionera en esta lucha que hoy reivindicamos como feminista pero que ella la reivindicaba como la lucha para el crecimiento de las mujeres en el sector rural”, señaló Tere Guerra.
La Secretaria General del Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, manifestó que con ejemplos como el de Josefa Velázquez se enaltece a las mujeres que lideran desde el sector campesino, insignia del Estado.
“Hoy con este reconocimiento reafirmamos que Sinaloa tiene en sus mejores mujeres rurales su mayor potencial para el desarrollo, una fuerza moral que lidera la lucha por la justicia, la prosperidad y la paz”, puntualizó Bonilla Valverde.