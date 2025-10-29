$!Reconocen a Josefa Velázquez Zambrano con el Premio a la Mujer Rural Sinaloa 2025

CULIACÁN._ Josefa Velázquez Zambrano, originaria del municipio de Guasave, fue reconocida con el Premio a la Mujer Rural Sinaloa 2025, otorgado por el Congreso del Estado.

Galardonada entre 11 propuestas recibidas y dictaminadas, es presidenta de la Unidad Agroindustrial de la Mujer Campesina de Navolato, en la sindicatura de Juan Aldama “El Tigre”.

Su trabajo destaca principalmente por liderar el trabajo y empoderamiento de mujeres en esa región del centro del Estado, en donde logró gestiones para establecer proyectos como tortillerías y una tienda comunitaria.

“Precios de maíz justos, y de todo grano, porque sin el campo no vivimos”, exhortó Velázquez Zambrano durante su discurso de reconocimiento.

“Queremos más apoyo para las mujeres de Sinaloa y de todo México, porque las mujeres sabemos hacer las cosas. Apoyo para el campo para todos los campesinos, agricultores, que tanta falta nos hace”, pidió.