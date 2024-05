Martha Camacho, presidenta de la Unión, opinó que la identificación del episodio histórico como “Guerra Sucia” es un designio mal utilizado debido a que las circunstancias del embate fueron desiguales.

“Desde mi punto de vista, así se le conoce, así se ha determinado que se identifique, pero no fue una guerra porque no estábamos en igualdad de circunstancias, no éramos dos ejércitos, era un ejército, era un Estado”, señaló.

“Fue prácticamente un exterminio contra aquellos jóvenes que pensábamos más adelante, que pensamos que la democracia podía existir.

“Este es un homenaje póstumo porque la mayoría de nuestras señoras, las mamás se nos han ido, nos quedan muy poquitas y las poquitas que nos quedan están un poco lejos, y la mayoría de ellas muy enfermas”.

Precisó que el nombre inicial de la Unión había tenido que añadirle el periodo de los acontecimientos, dado que las actuales circunstancias en el tema de la desaparición forzada obligan a especificar las luchas.

“Somos la Unión de Madres de Desaparecidos de Sinaloa de los años 70, tuvimos que agregar que de los años 70 y que hay que especificar ahora por cuestiones políticas, porque las desapariciones actuales que son más de 30 mil desaparecidos son por situaciones diferentes”, explicó.