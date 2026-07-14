$!Reconocen a Voluntariado de Damas la Cruz Roja de Sinaloa como referente nacional en encuentro continental

En un evento que congregó a líderes humanitarios de toda América, el Voluntariado de Damas de la Cruz Roja Sinaloa fue distinguido como un ejemplo de organización, crecimiento e impacto social, posicionando como un modelo a seguir en todo México.
Durante el Encuentro de Presidentas de Damas Voluntarias de las Américas, Ruth Vitar de Agüero, presidenta Nacional de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, presentó formalmente el trabajo realizado en la entidad ante representantes de diversos países del continente.
En su intervención, Vitar de Agüero hizo un reconocimiento especial al liderazgo de la coordinadora estatal, Fernanda Rivera, cuyo compromiso ha sido clave para el fortalecimiento del voluntariado en la región.
Se destacó que, bajo esta gestión, se ha impulsado de manera significativa la participación de las coordinaciones locales y el desarrollo de proyectos que refuerzan la misión humanitaria de la institución.
Este reconocimiento internacional no solo premia los resultados obtenidos, sino que consolida al equipo sinaloense como un referente de buenas prácticas a nivel nacional.
Tras la distinción, el Voluntariado de Damas de Cruz Roja Sinaloa reafirmó su compromiso de continuar trabajando bajo los principios de unidad, servicio y solidaridad, con el objetivo de seguir transformando positivamente el entorno social a través de su labor.