$!Reconocen a Voluntariado de Damas la Cruz Roja de Sinaloa como referente nacional en encuentro continental

En un evento que congregó a líderes humanitarios de toda América, el Voluntariado de Damas de la Cruz Roja Sinaloa fue distinguido como un ejemplo de organización, crecimiento e impacto social, posicionando como un modelo a seguir en todo México.

Durante el Encuentro de Presidentas de Damas Voluntarias de las Américas, Ruth Vitar de Agüero, presidenta Nacional de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, presentó formalmente el trabajo realizado en la entidad ante representantes de diversos países del continente.