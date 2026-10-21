$!Reconocen en el Congreso de Sinaloa a Analai Sipatly con Premio a la Mujer Rural 2026

Valenzuela Higuera ha dedicado parte de su trayectoria a promover el cultivo de ostión y otros moluscos bivalvos como una alternativa económica ante la baja rentabilidad de la pesca de camarón.

Durante la sesión solemne celebrada este miércoles, la reconocida destacó el trabajo de las mujeres de los campos pesqueros, quienes, dijo, han aprendido a organizarse y buscar oportunidades frente a las dificultades que enfrenta la actividad.

Por su contribución al sector pesquero y el impulso de alternativas productivas para las mujeres de las comunidades costeras, Analai Sipatly Valenzuela Higuera recibió el Premio a la Mujer Rural 2026, otorgado por el Congreso del Estado de Sinaloa.

Actualmente, este proyecto agrupa a 82 cooperativas y busca ampliar las oportunidades de producción e ingresos para las comunidades.

También aprovechó la ceremonia para solicitar a la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, la oportunidad de presentar un proyecto para fortalecer la producción de moluscos, además de pedir al Congreso que destine recursos para impulsar el cultivo de ostión.

Originaria del campo pesquero El Tetuán Nuevo, en Navolato, Analai comenzó a involucrarse en actividades relacionadas con la pesca desde los 10 años.

En 2019 participó en la creación del Comité de Empresas Productoras de Especies Marinas y de Moluscos Bivalvos en Sinaloa, desde donde ha colaborado con productores y mujeres dedicadas a la ostricultura.

Su trayectoria también incluye la coordinación del programa Ostricultoras Sinaloenses y el impulso de iniciativas para promover el consumo de moluscos, como la Feria del Ostión, realizada en Altata.

Además, ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Durante la entrega, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Eligio López Portillo, reconoció la importancia del trabajo de las mujeres en las comunidades pesqueras y señaló que se requieren apoyos presupuestales para fortalecer sus actividades.

La Secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, destacó que la labor de Analai ha contribuido a generar oportunidades para mujeres de cooperativas de Navolato, Culiacán y Ahome.