Reconocen resultados de Rentería y piden continuidad en estrategia de seguridad en Sinaloa

En medio del relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, reconoció los resultados obtenidos durante la gestión de Óscar Rentería Schazarino, al tiempo que planteó la necesidad de dar continuidad a la estrategia en curso y fortalecer las capacidades institucionales.

El cambio en la titularidad de la dependencia ocurre en un contexto marcado por la persistencia de hechos de violencia en la entidad, así como por la presión sobre las autoridades para mejorar los resultados en materia de seguridad.

Calderón Quevedo destacó que durante la gestión del ex Secretario, se registró una mayor actividad operativa por parte de las corporaciones.

“En principio reconocer el trabajo del ex Secretario Óscar Rentería Chazarino, reconocerlo porque en ningún otro tiempo, ningún otro Secretario había tenido tanta acción gubernamental traducida en decomisos, en operativos, en detenciones y creo que eso va a marcar un antes y un después en la trayectoria de la titularidad de esa área tan compleja, tan retadora, tan desafiante como es la Secretaría de Seguridad”, expresó.

Señaló que, si bien existen opiniones que apuntan a la necesidad de mejores resultados, el contexto en el que se desempeñó el funcionario estuvo marcado por una crisis de seguridad que implicó retos de gran magnitud.

“Algunos dirán que le hizo falta un poco más, creo que las complicaciones del momento, la crisis en la en la que le tocó actuar pues obedecían a quizás en algunos sectores de la sociedad existir un poco más esperar mejores resultados, sin embargo nosotros creemos que las circunstancias justamente la complejidad del reto y el desafío era de tal tamaño que si no hubiese intervenido de la manera en que intervino, quizás la numeralia trágica sería dos o tres veces mayor que la que terminó llegando a Sinaloa”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el trabajo realizado sienta un precedente para quien asuma la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, al tiempo que llamó a mantener y fortalecer las líneas de acción implementadas.

“Y ahí entonces hay que reconocer, hay que agradecer y hay que desearle que su trayectoria le vaya mucho mejor”, agregó.

Advirtió que uno de los principales pendientes en la agenda de seguridad es el fortalecimiento estructural de las instituciones, particularmente en lo relacionado con el estado de fuerza policial y el uso de recursos.

“Hoy seguimos teniendo un pendiente en la agenda que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública porque hoy tenemos la mitad del número de policías que requerimos y es muy importante seguir aumentándolos”, señaló.

Indicó que, además del incremento de elementos, es necesario mejorar el uso de la tecnología, optimizar las capacidades humanas y gestionar un mayor presupuesto que permita atender las necesidades detectadas.

“Desde el año pasado y durante este año seguiremos alzando la mano para exigir un mejor presupuesto, para justamente aplicar esas potencialidades”, dijo.

Respecto al cambio de titular, Calderón Quevedo subrayó que la continuidad en las políticas públicas es un factor clave para obtener resultados en materia de seguridad, más allá de los perfiles individuales.

“En los casos de éxito que hemos analizado justamente la continuidad ha sido un factor de éxito, nosotros aspiramos a una política pública integral de seguridad pública. Más allá de las coyunturas, más allá de los estilos personales, creemos que el planteamiento debe ser de mediano y largo plazo y no interrumpir una tendencia”, expresó.

Añadió que, de acuerdo con los registros más recientes, existen algunas señales positivas en determinados delitos, como el robo de vehículo y el robo a comercio, que han mostrado una tendencia a la baja en las primeras semanas de marzo.

No obstante, reconoció que persisten retos importantes, particularmente en materia de personas desaparecidas, rubro que continúa como una de las principales preocupaciones en la entidad.

“Tenemos una agenda pendiente en desaparecidos, es decir, los retos siguen estando ahí, pero tenemos algunas señales positivas como para pensar que este tema de mediano y largo alcance es un tema que debemos de seguir”, concluyó.