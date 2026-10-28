$!Recorre Alcaldesa firma agrícola tras entregar Financiamiento del programa Impulso NAFIN

La empresa Ecoplast 360 recibió la asignación de recursos del programa de financiamiento Impulso NAFIN, como parte de las acciones de respaldo a la planta productiva local implementadas por el Ayuntamiento de Culiacán.

La alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal acudió a las instalaciones de la planta, ubicada en la colonia La Limita de Itaje, para entregar el distintivo y supervisar las operaciones de la firma con cuatro años de antigüedad en el municipio.

Durante el recorrido, la munícipe destacó que el esquema crediticio se distingue por ofrecer tasas fijas y eximir de garantías hipotecarias a los beneficiarios, facilitando liquidez para micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, indicó que el recurso otorgado a Ecoplast 360 será empleado en la compra de materia prima.