$!Recorre Alcaldesa firma agrícola tras entregar Financiamiento del programa Impulso NAFIN

La empresa Ecoplast 360 recibió la asignación de recursos del programa de financiamiento Impulso NAFIN, como parte de las acciones de respaldo a la planta productiva local implementadas por el Ayuntamiento de Culiacán.
La alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal acudió a las instalaciones de la planta, ubicada en la colonia La Limita de Itaje, para entregar el distintivo y supervisar las operaciones de la firma con cuatro años de antigüedad en el municipio.
Durante el recorrido, la munícipe destacó que el esquema crediticio se distingue por ofrecer tasas fijas y eximir de garantías hipotecarias a los beneficiarios, facilitando liquidez para micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, indicó que el recurso otorgado a Ecoplast 360 será empleado en la compra de materia prima.
Por su parte, el director comercial de la empresa, Samuel González, señaló que este financiamiento representa el primer acercamiento de la compañía a un esquema de apoyo gubernamental, lo cual calificó como una oportunidad para consolidar su crecimiento.
Ecoplast 360, conformada por cuatro socios y una plantilla de 23 colaboradores, se especializa en la elaboración de bidones de 20 litros, estacones y palets plásticos fabricados con resina 100 por ciento virgen, insumos orientados a la cadena de suministro del sector agrícola regional.
Durante el encuentro, el representante empresarial planteó la proyección a futuro de desarrollar un parque industrial en los predios que ocupa actualmente la planta.
De acuerdo con cifras oficiales de la administración municipal, en lo que va de 2026 se han entregado 686 créditos mediante este tipo de esquemas de financiamiento, con 222 solicitudes atendidas y 76 expedientes adicionales en proceso de revisión.