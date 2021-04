Recorre Gabriel Campos colonias y sindicaturas; no somos de los mismos, le dice a votantes

Gabriel Campos Beltrán, el candidato a la Presidencia Municipal de Culiacán por el partido Redes Sociales Progresistas, señaló que durante sus recorridos en colonias populares y sindicaturas han promovido que su imagen de ciudadano y combatiente de la corrupción pueda convencer a los culiacanenses a salir a votar.

Señaló que en estos días de campaña se ha encontrado a muchas personas que están decepcionadas de emitir su voto, porque piensan que todos los candidatos son iguales.

“La gente nos ha aceptado bien; la gente, mucha gente, está apática a no votar por todo lo que ya ha pasado, pero ya luego se convence de que se tiene que dar una oportunidad de votar, porque no vamos los mismos candidatos, los ciudadanos estamos en las boletas también”, expresó.

“La gente ya tomó otra decisión, piensan que nosotros somos más de lo mismo y no es así, les platicamos, evidenciamos lo que hemos luchado contra la corrupción y que ha pesar de que no hemos recibido un cinco de nadie, seguimos con nuestra campaña, y que queremos llegar para solucionar problemas, no para dejarle problemas al municipio”.