A lo largo y ancho de la calle se acomodaron para seguirse unas a otras y mostrar honor a Lupita, mientras la señora Norma recita de memoria, frente a todos y mientras camina, el poema La Novia de Culiacán de Jaime Rochín González.

Para la artista visual y organizadora de la movilización, María Romero, este encuentro tiene dos etapas, la primera que inició con ella recorriendo las calles de la ciudad, de 1996 al 2014, como un refugio para abrazar la muerte de su madre y justificar la locura que en ese momento internaba en sí misma.

“Decidí en un momento de mucho dolor recuperar el personaje que me ayudaba a blindarme para no sentir dolor, y me vestía de novia porque no podía recuperar a mi mamá y recuperé el personaje (...). Yo podía ir a todos los lugares vestida de novia para justificar mi locura”.