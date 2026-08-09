$!Recortan participaciones a municipios de Sinaloa durante primera mitad de 2026

Los municipios de Sinaloa recibieron menos recursos en términos reales durante el primer semestre de 2026, principalmente por una disminución en las participaciones federales, de acuerdo con los informes financieros y presupuestales correspondientes al periodo enero-junio.
Entre enero y junio de este año, las transferencias totales entregadas a los municipios sumaron 5 mil 771.8 millones de pesos, frente a los 5 mil 612 millones ministrados durante el mismo periodo de 2025.
A pesar de que en términos nominales hubo un incremento, al descontar el efecto de la inflación el comportamiento representó una disminución real de 0.5 por ciento.
La reducción alcanzó a ocho municipios en el conjunto de las transferencias totales. Culiacán registró una caída real de 2.7 por ciento, mientras que Angostura y Navolato tuvieron reducciones de 2.6 por ciento cada uno.
También presentaron disminuciones El Fuerte y Mazatlán, con 2.2 por ciento cada uno; Elota, con 1.6 por ciento; y Guasave y Sinaloa, con 1 por ciento.
Participaciones federales, el principal recorte
El mayor impacto se observa en las participaciones federales distribuidas a los municipios.
En el primer semestre de 2026, los ayuntamientos recibieron por este concepto 3 mil 802.8 millones de pesos, frente a los 3 mil 918.5 millones del mismo periodo de 2025. Esto representa una reducción real de 6.1 por ciento.
Por monto absoluto, Culiacán fue el municipio que registró la mayor disminución, con aproximadamente 42 millones de pesos menos respecto al año anterior, equivalente a una caída real de 6.9 por ciento.
Mazatlán tuvo una reducción de alrededor de 26 millones de pesos, con una caída real de 7.4 por ciento.
En términos porcentuales, el mayor recorte correspondió a El Fuerte, con 9 por ciento, seguido de Angostura, con 8.1 por ciento, y Navolato, con 8 por ciento.
También registraron disminuciones importantes Mocorito, con 7.5 por ciento; Sinaloa, con 7.5 por ciento; y Mazatlán, con 7.4 por ciento.
Caen también las participaciones estatales
Las participaciones de origen estatal distribuidas directamente a los municipios también disminuyeron.
El monto pasó de 29 millones de pesos en el primer semestre de 2025 a 28 millones durante 2026, lo que representa una reducción real de 6.5 por ciento.
En este apartado, Eldorado registró la mayor caída proporcional, con 16.9 por ciento, seguido de San Ignacio, con 14.5 por ciento, y Angostura, con 13.3 por ciento.
Choix presentó una reducción real de 11.4 por ciento, mientras que Elota y Salvador Alvarado tuvieron disminuciones de 10.5 por ciento.
Ahome, por su parte, registró una caída real de 9.6 por ciento.
Menos ingresos por operaciones inmobiliarias
Otro de los conceptos que mostró una contracción significativa fue el correspondiente al Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles.
Las ministraciones a los municipios disminuyeron de 12.5 millones de pesos a 8.4 millones, lo que representa una reducción real de 35.1 por ciento.
Los mayores descensos se observaron en Salvador Alvarado, con 41.8 por ciento; Escuinapa, con 41 por ciento; Ahome, con 37.8 por ciento; Choix, con 36.6 por ciento; y Concordia y Rosario, con 35.9 por ciento cada uno.
Estado también recibe menos participaciones
La reducción en los recursos municipales ocurre en un contexto de menores participaciones federales para el propio Gobierno del Estado.
Durante enero-junio de 2026, Sinaloa registró 16 mil 724.9 millones de pesos en participaciones federales, frente a los 17 mil 331.5 millones recibidos durante el mismo periodo de 2025.
En términos reales, esto representa una disminución de 6.6 por ciento.
El comportamiento se da dentro de un presupuesto estatal aprobado para 2026 por 78 mil 344 millones de pesos, de los cuales alrededor de 83.7 por ciento corresponden a recursos de origen federal, 12.5 por ciento a recursos propios y 3.8 por ciento a financiamiento.
Los datos muestran que la reducción de las participaciones no se concentró únicamente en un municipio, sino que impactó distintas fuentes de recursos y a buena parte de los ayuntamientos sinaloenses.
Entre los casos más relevantes se encuentran Culiacán por el monto absoluto de recursos federales que dejó de recibir, y El Fuerte, Angostura y Navolato por las mayores disminuciones porcentuales en ese mismo concepto.