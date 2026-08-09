$!Recortan participaciones a municipios de Sinaloa durante primera mitad de 2026

Los municipios de Sinaloa recibieron menos recursos en términos reales durante el primer semestre de 2026, principalmente por una disminución en las participaciones federales, de acuerdo con los informes financieros y presupuestales correspondientes al periodo enero-junio.

Entre enero y junio de este año, las transferencias totales entregadas a los municipios sumaron 5 mil 771.8 millones de pesos, frente a los 5 mil 612 millones ministrados durante el mismo periodo de 2025.

A pesar de que en términos nominales hubo un incremento, al descontar el efecto de la inflación el comportamiento representó una disminución real de 0.5 por ciento.

La reducción alcanzó a ocho municipios en el conjunto de las transferencias totales. Culiacán registró una caída real de 2.7 por ciento, mientras que Angostura y Navolato tuvieron reducciones de 2.6 por ciento cada uno.

También presentaron disminuciones El Fuerte y Mazatlán, con 2.2 por ciento cada uno; Elota, con 1.6 por ciento; y Guasave y Sinaloa, con 1 por ciento.

Participaciones federales, el principal recorte

El mayor impacto se observa en las participaciones federales distribuidas a los municipios.

En el primer semestre de 2026, los ayuntamientos recibieron por este concepto 3 mil 802.8 millones de pesos, frente a los 3 mil 918.5 millones del mismo periodo de 2025. Esto representa una reducción real de 6.1 por ciento.

Por monto absoluto, Culiacán fue el municipio que registró la mayor disminución, con aproximadamente 42 millones de pesos menos respecto al año anterior, equivalente a una caída real de 6.9 por ciento.

Mazatlán tuvo una reducción de alrededor de 26 millones de pesos, con una caída real de 7.4 por ciento.

En términos porcentuales, el mayor recorte correspondió a El Fuerte, con 9 por ciento, seguido de Angostura, con 8.1 por ciento, y Navolato, con 8 por ciento.

También registraron disminuciones importantes Mocorito, con 7.5 por ciento; Sinaloa, con 7.5 por ciento; y Mazatlán, con 7.4 por ciento.