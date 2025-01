Recrimina Rocha Moya acusaciones de supuesta relación con el crimen organizado

El Gobernador Rubén Rocha Moya clasificó como falsos los señalamientos en el que se le expone ligado a una facción del crimen organizado.

El Gobernador señaló que los comentarios que le relacionan con el crimen organizado son faltos de argumentos.

“Es totalmente falso eso, no tiene ningún sentido que lo hagan. Ni siquiera me meto a ver, simplemente, yo no me preocupo por nada de eso porque no tengo de qué preocuparme”, dijo.

“Son dichos sin sustento, falso, totalmente falso, no tengo nada que ver”.

Hace unos días circuló en redes sociales un video en el que se acusaba al Gobernador Rubén Rocha Moya y a la ex Fiscal General del Estado Sara Bruna Quiñonez Estrada de estar involucrados en el fallecimiento del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda.

De acuerdo al contenido, que tuvo formato de entrevista a un hombre que se encontraba evidentemente golpeado, el fallecimiento de Cuén Ojeda fue un asesinato.

En la acusación también se señaló a un inspector de la Fiscalía General del Estado.