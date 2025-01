$!Recrudece ritmo de cierres restauranteros en Culiacán; sufren falta de clientes y temen al ‘cobro de piso’

Sobre este tema, el propietario de Asian 280 aseguró que no recibió amenazas pero si alguno de sus colegas.

Otro frente que se abre para algunos propietarios y emprendedores es el de la presión del crimen organizado y el llamado “cobro de piso” que si bien, no se ha documentado de manera clara, los testimonios siempre salen a la luz y tumban así el mito de que en Sinaloa el crimen organizado respeta al trabajador.

Es que sólo basta con caminar unas calles en la zona de mayor concurrencia gastronómica de la ciudad y mirar cortinas metálicas cerradas, una fila infinita de sillas vacías, meseros y repartidores con la mirada clavada en el reloj, hartos de esperar ese cliente que no va llegar.

”Y creo que esa confianza la ha perdido el Gobierno por los índices incontrolables que hemos vivido en Sinaloa, al no haber confianza es sumamente complejo poder restablecer la operación normal”.

“La verdad que le lastima al Gobierno es que por más autoridad que vemos en la calle, no los creemos con la capacidad para cuidarnos y salvaguardar a nuestros colaboradores, a nuestras familias y a nosotros mismos”, dijo.

“Siento que los empresarios locales estamos a mitad del mar, agarrados de una tabla precaria, pero que no sabemos si vamos a morir de insolación, ahogados o de sed; porque no vemos la orilla, para ir hacia ella”, expresó.

Bajo este panorama desolador, el empresario restaurantero visualiza una difícil y lenta recuperación para el gremio, y si bien se desconoce si este es el pico máximo de la crisis, no descarta de ninguna manera que en un futuro la vida social y gastronómica de Sinaloa retome el rumbo, pero por el momento la ciudad se mantiene en un luto prolongado.

“Al no haber alegría, al no haber las condiciones para reuniones en familia, los festejos... porque es una ciudad de luto, es una ciudad en tristeza, es una ciudad donde no hay absolutamente nada qué festejar, nada... y eso se paga en una mesa”, señaló.

Luego de recorrer decenas de restaurantes y ver la decadencia económica en la mayoría de ellos, es imposible no ser empático a esa sensación de luto y tristeza en la que está sumergida la ciudad. Una ciudad con cientos de desaparecidos, con cientos de funerales y dolorosos duelos a los que las cifras oficiales no alcanzan a dimensionar y por los cuales es imposible sentarse a una mesa sin pensar en esa guerra que acecha en cada esquina.