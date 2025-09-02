Recrudecimiento de violencia amerita nueva visita de Harfuch a Sinaloa: Diputado

El recrudecimiento de la violencia en Sinaloa con hechos como una masacre afuera del Hospital Civil de Culiacán, amerita que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, visite el Estado para analizar la estrategia de seguridad, consideró el Diputado Jorge González Flores.

El Legislador por el PAN advirtió que este nuevo repunte de las violencias letales, así como delitos patrimoniales como robos de vehículos, deben ser señales de alerta.

Sobre ello, apuntó que la entidad tiene que mantenerse como prioridad en materia de seguridad a nivel nacional.

”Con lo que ocurrió el fin de semana era para que Sinaloa fuera centro de atención en materia de seguridad y para que Harfuch debiese estar aquí ya, porque las cifras de ayer, los 20 vehículos robados, los de la semana pasada. O sea, esto se está recrudeciendo demasiado y los sinaloenses ya no tenemos para dónde voltear”, declaró González Flores.

”Cuando la voluntad política existe, las cosas se materializan y las cosas se dan. Yo insisto en que Sinaloa debe de tener una mayor atención por parte de la Presidenta y por parte del Gobierno federal, porque definitivamente las autoridades se encuentran total y absolutamente rebasadas”, dijo.

El pasado fin de semana, del viernes al domingo, la violencia en Sinaloa derivada de una pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa, se tradujo a un saldo de 17 asesinatos perpetrados y 12 robos de vehículos, de acuerdo con registros de la Fiscalía General del Estado.

Entre los casos, la noche del viernes ocurrió un ataque armado afuera del Hospital Civil en el cual perdieron la vida cuatro personas y dos mujeres resultaron heridas, una de ellas menor de edad.

Para el sábado al mediodía, se registraron dos agresiones dentro de centros de salud. Uno de ellos en el Hospital General de Culiacán, en el que agresores se disfrazaron de médicos y remataron a un paciente en el primer piso del inmueble.

De manera casi simultánea, sujetos armados entraron a una clínica privada ubicada en el Centro de Culiacán, también para rematar a un hombre que estaba herido de bala tras una agresión sufrida el día anterior en Tepuche, al norte de la capital.