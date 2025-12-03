Rector de la UAS acudirá a Hacienda para gestionar apoyos extraordinarios de cierre de año

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, realizará este jueves 4 de diciembre una visita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de gestionar apoyos extraordinarios que permitan a la institución cumplir sus compromisos financieros de fin de año.

La reunión está programada a las 10:00 horas en Palacio Nacional y contará también con la presencia del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, así como de los rectores de las universidades de Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz.

De acuerdo con la Universidad, el encuentro forma parte del compromiso de atender las necesidades de la comunidad estudiantil y garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas, además de dar estabilidad laboral al personal y mantener la oferta educativa con calidad y cobertura.

La UAS señaló que desde hace años ha buscado recursos adicionales debido a la ausencia de apoyos extraordinarios para las universidades públicas del País.

La institución recordó que no recibió recursos adicionales en 2023 ni en 2024. Incluso, en 2024 solicitó un préstamo de 480 millones de pesos al Gobierno del Estado y dejó de cubrir entre 300 y 400 millones de pesos al IMSS y al Infonavit, adeudos que fueron liquidados en 2025.

Esto generó dificultades para pagar la prima vacacional correspondiente a este año.

A pesar de este escenario financiero, la UAS destacó avances como el incremento en su planta académica reconocida, al pasar de 361 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores en 2021 a 694 en 2025, además del reciente ingreso de dos catedráticos a la Academia Mexicana de Ciencias.

También resaltó su desempeño deportivo, donde se posicionó en el segundo lugar nacional.

La Universidad cuenta actualmente con recursos solo para cubrir las quincenas, pero no para el pago del aguinaldo, que asciende a poco más de 900 millones de pesos.

Por ello, el Rector busca que Hacienda autorice recursos extraordinarios, gestión que se realiza con el acompañamiento del Gobernador del Estado, quien ha informado a las autoridades federales que la institución cumplió con las medidas solicitadas, como la reforma laboral y la reingeniería administrativa.