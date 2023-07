El intento de cateo a la Universidad Autónoma de Sinaloa que ocurrió el pasado 17 de julio es vergonzoso, calificó el Rector Jesús Madueña Molina.

El académico sostuvo que el operativo no fue obstaculizado por personal de la UAS.

“Vergonzoso, nunca se había visto en la historia, salvo en el 68 que irrumpen en la UNAM las fuerzas federales, que se hiciera este tipo de maniobras para una institución educativa. Es vergonzoso y lamentable que estén transgrediendo disposiciones internacionales, que estén violando la Carta Magna, que estén violando la Ley de Educación Superior”, dijo Madueña Molina.

El 17 de julio elementos de la Fiscalía General de Sinaloa arribaron a las instalaciones de la Rectoría de la UAS respaldados por una orden de cateo.

El operativo no se realizó pues las instalaciones se encontraban cerradas y no fueron abiertas por los guardias de la institución educativa, quienes declararon no tener llaves de los accesos al encontrarse en periodo vacacional.

“No somos delincuentes, no somos narcotraficantes, no somos asesinos, como para que vayan a catear a ver qué hay en la Universidad”, criticó Madueña Molina.

El cateo fue autorizado por un Juez, en el contexto de que funcionarios de la UAS tales como el Comité de Adquisiciones y el Rector Madueña Molina se encuentran enfrentando un proceso penal por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Madueña Molina señaló que el proceso en su contra es debido a que las autoridades de la UAS no aceptaron la Nueva Ley General de Educación Superior aprobada en el Congreso local y publicada por el Gobierno de Sinaloa en el Periódico Oficial del Estado.

“El pleito es porque no aceptamos esa ley que viola la autonomía universitaria”, reclamó.