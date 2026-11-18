La Universidad Autónoma de Sinaloa busca garantizar sus compromisos financieros de 2026, por lo que el Rector Jesús Madueña Molina dialogó con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para gestionar recursos extraordinarios, pues la institución enfrenta desafíos económicos para el cierre del ejercicio.
Este encuentro forma parte de la agenda de trabajo institucional que encabeza el rector, quien ha mantenido una interlocución con distintas instancias del Gobierno federal.
El objetivo es exponer las necesidades presupuestales de la casa de estudios y avanzar en mecanismos para cubrir sus compromisos económicos durante los últimos meses del año.
La situación económica que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa representa uno de los principales desafíos institucionales para este cierre de año.
Esto se debe a los compromisos para garantizar el funcionamiento de sus actividades académicas, administrativas y de investigación, además de atender las obligaciones salariales y prestaciones de su planta laboral.
“La gestión busca dar continuidad a los planteamientos realizados ante las autoridades educativas, particularmente en lo relacionado con la disponibilidad de recursos extraordinarios que permitan a la UAS cumplir oportunamente con sus responsabilidades financieras y laborales”, expresó Madueña Molina.
En este contexto, se refrendó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y diálogo con la SEP, instancia fundamental en la búsqueda de soluciones para las instituciones públicas de educación superior.
La gestión ante el Gobierno federal constituye una ruta prioritaria para encontrar respuestas que contribuyan a dar certidumbre a la comunidad universitaria.
El Rector ha reiterado la disposición de la Casa Rosalina para mantener una relación de coordinación y trabajo conjunto con las autoridades educativas, privilegiando el diálogo institucional y la búsqueda de acuerdos que permitan atender las necesidades de la Universidad.