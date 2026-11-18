La Universidad Autónoma de Sinaloa busca garantizar sus compromisos financieros de 2026, por lo que el Rector Jesús Madueña Molina dialogó con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para gestionar recursos extraordinarios, pues la institución enfrenta desafíos económicos para el cierre del ejercicio.

Este encuentro forma parte de la agenda de trabajo institucional que encabeza el rector, quien ha mantenido una interlocución con distintas instancias del Gobierno federal.

El objetivo es exponer las necesidades presupuestales de la casa de estudios y avanzar en mecanismos para cubrir sus compromisos económicos durante los últimos meses del año.

La situación económica que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa representa uno de los principales desafíos institucionales para este cierre de año.

Esto se debe a los compromisos para garantizar el funcionamiento de sus actividades académicas, administrativas y de investigación, además de atender las obligaciones salariales y prestaciones de su planta laboral.