$!Rector de la UAS emite voto a favor de la reingeniería financiera en consulta universitaria

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, emitió su voto este viernes en la consulta universitaria sobre la propuesta de reingeniería financiera.

Durante la jornada de participación, Madueña Molina acudió a las urnas instaladas en el edificio de Rectoría, Campus Rafael Buelna Tenorio, donde hizo público su voto a favor de la propuesta que surge como respuesta a los problemas financieros que enfrenta la institución para sostener su sistema de jubilación y prestaciones, ante los señalamientos de la Secretaría de Educación Pública sobre la viabilidad del esquema actual.

La consulta se realiza como parte del proceso aprobado por el Consejo Universitario el 29 de septiembre, que estableció someter a votación la iniciativa presentada por el propio Rector ante la situación financiera que enfrenta la UAS.

La jornada inició a las 8:00 horas de este viernes y culminará a las 17:00 horas; los resultados los entregará la Comisión de Elecciones y Consultas al Consejo Universitario el próximo lunes.

“Lo que sí les digo es que lo que estamos haciendo es necesario, es necesario porque de lo contrario me lo dijeron claramente en México que la jubilación estaba en riesgo de que si no hacíamos algo, nos iban a prohibir que del flujo pagáramos la nómina de jubilados. Por eso lo estamos haciendo”, defendió Madueña Molina.

Además, la propuesta considera limitar contrataciones a personal indispensable y revisar la estructura académica, con la posible fusión de programas y unidades.

“Yo espero que salgamos bien, que salgamos unidos y les pido a todos que respetemos lo que decidan las urnas, nuestra comunidad universitaria”, destacó.

De aprobarse, abundó Madueña Molina, la propuesta se aplicaría el 1 de enero del 2026.

“Cada quien emita su voto, el que lo quiera hacer público, que lo haga público y el que lo quiera hacer secreto que lo haga secreto en libertad tenemos que crecer nuestro derecho a votar”, señaló.