$!Rector de la UAS emite voto a favor de la reingeniería financiera en consulta universitaria

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, emitió su voto este viernes en la consulta universitaria sobre la propuesta de reingeniería financiera.
Durante la jornada de participación, Madueña Molina acudió a las urnas instaladas en el edificio de Rectoría, Campus Rafael Buelna Tenorio, donde hizo público su voto a favor de la propuesta que surge como respuesta a los problemas financieros que enfrenta la institución para sostener su sistema de jubilación y prestaciones, ante los señalamientos de la Secretaría de Educación Pública sobre la viabilidad del esquema actual.
La consulta se realiza como parte del proceso aprobado por el Consejo Universitario el 29 de septiembre, que estableció someter a votación la iniciativa presentada por el propio Rector ante la situación financiera que enfrenta la UAS.
La jornada inició a las 8:00 horas de este viernes y culminará a las 17:00 horas; los resultados los entregará la Comisión de Elecciones y Consultas al Consejo Universitario el próximo lunes.
“Lo que sí les digo es que lo que estamos haciendo es necesario, es necesario porque de lo contrario me lo dijeron claramente en México que la jubilación estaba en riesgo de que si no hacíamos algo, nos iban a prohibir que del flujo pagáramos la nómina de jubilados. Por eso lo estamos haciendo”, defendió Madueña Molina.
Además, la propuesta considera limitar contrataciones a personal indispensable y revisar la estructura académica, con la posible fusión de programas y unidades.
“Yo espero que salgamos bien, que salgamos unidos y les pido a todos que respetemos lo que decidan las urnas, nuestra comunidad universitaria”, destacó.
De aprobarse, abundó Madueña Molina, la propuesta se aplicaría el 1 de enero del 2026.
“Cada quien emita su voto, el que lo quiera hacer público, que lo haga público y el que lo quiera hacer secreto que lo haga secreto en libertad tenemos que crecer nuestro derecho a votar”, señaló.
Cambios en prestaciones y pensiones
El proyecto plantea la creación de un fideicomiso para respaldar el sistema de pensiones de la institución. Para ello, a los funcionarios de alto nivel se les aplicará un descuento del 10 por ciento adicional a su aportación.
A los trabajadores activos de la UAS que tengan derecho de la Ley del IMSS de 1973 se les retendrá el 5 por ciento de la nómina, y se aumentará un 2 por ciento cada año hasta alcanzar el 15 por ciento. Una vez que se jubilen, la retención subirá al 20 por ciento.
Para los trabajadores activos con derecho a la Ley del IMSS de 1997 que entraron a la UAS antes del 2016, se aplicará una retención inicial del 5 por ciento en 2026, e incrementa 2 por ciento cada año hasta llegar a 15 por ciento, estas retenciones se destinarán para crear un fideicomiso que a largo plazo sirva para financiar la jubilación del personal que entró a laborar a partir de enero del 2016.
Para el personal que ingresó a partir de enero del 2016, se propuso una retención del 5 por ciento en 2026, subiendo un punto porcentual cada año hasta alcanzar el 10 por ciento, que irían al mismo fideicomiso que el grupo anterior.
Además, para quienes gozan de la jubilación dinámica y con derecho a pensión del IMSS, el Rector sugirió retener el 20 por ciento de la nómina, lo que significa un ahorro de 454 millones de pesos en 2026.
Por otro lado, sugirió eliminar la prima vacacional para jubilados de confianza y jubilados administrativos.
Sumado a estas modificaciones, el plan de Madueña Molina considera reducir los días de aguinaldo del personal de confianza activos y personal de confianza jubilados a 45 días; mientras que los sindicalizados jubilados pasarían de 55 a 45 días en académicos, y de 73 a 45 días para administrativos.
Revisión de plantilla y programas educativos
Junto a estas modificaciones a las prestaciones, el Rector señaló que detendrán las contrataciones, limitándose a personal que se considere indispensable para el funcionamiento institucional.
Por parte del tema educativo, adelantó que buscarán compactar grupos y programas de estudio, así como fusionar unidades académicas, tratando de que esto no demerite la calidad académica.