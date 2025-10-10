$!Rector de la UAS llama ‘oportunista’ a Sergio Torres; ‘él es quien anda en un carro de $2 millones’, responde

“Yo quiero que contrasten el carro en el que él anda y en el que ando yo.... a lo mejor (luego) sale con un Tsuru, pero él anda en un carro que vale más de 2 millones (de pesos)”, defendió.

Madueña Molina defendió el vehículo que utiliza, un BYD Song Pro, al asegurar que es modesto comparado con el automóvil que, según él, utiliza el legislador.

CULIACÁN._ Tras críticas sobre un presunto despilfarro de recursos económicos en la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la compra de vehículos último modelo, el Rector Jesús Madueña Molina calificó de “oportunista” al Diputado local Sergio Torres Félix.

En ese sentido, el Rector llamó a Torres Félix oportunista, al aprovechar cualquier coyuntura para favorecer sus propios intereses.

“Sí, totalmente (este tema es político). Oportunista, así lo llamaría yo. Un oportunista el Diputado Sergio Torres porque ve cualquier coyuntura para llevar agua a su molino”, subrayó.

“Mucho lodo que ha tirado a la universidad, ya estuvo bueno de dejarlo que diga eso”.

Asimismo, frente a los medios de comunicación, Madueña Molina mostró su talón de nómina como comprobante de sus ingresos, el cual habría sido de 67 mil pesos.

Explicó que su salario quincenal es de 55 mil pesos, más prestaciones basadas en la antigüedad, que se incrementa 2 por ciento por año hasta cinco años. Además, si no se jubila al alcanzar la edad correspondiente, recibe un bono adicional del 2 por ciento.

“Esas son las prestaciones que tenemos, así está contrato colectivo de trabajo desde que se formuló en los 70 y ese es el sueldo del Rector”, sostuvo.