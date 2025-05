Rector de la UAS tiene ‘atrancada’ puertas a la ASE para evitar transparencia, acusa Sergio Torres

CULIACÁN._ El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, tiene “atrancada” las puertas de la institución a la Auditoría Superior del Estado para evitar la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y ciudadanía, acusó el Diputado local Sergio Torres Félix.

El Legislador de Movimiento Ciudadano aseguró que el Rector Madueña ha hecho uso indebido de los recursos económicos de la casa rosalina, y recordó que el universitario afrontó procesos penales por presuntas compras irregulares, las cuales sumaron 535 millones de pesos.

Sobre ello, aseveró que el Poder Legislativo debe tomar medidas para impedir que continúe con gastos irregulares en perjuicio de las finanzas institucionales, y que la ASE pueda revisar las cuentas de la Universidad.

“Todos nos hemos dado cuenta que el Rector Jesús Madueña, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa pues simplemente no ha rendido cuentas, no es transparente y tiene atrancadas las puertas de la Universidad para que la Auditoría Superior del Estado no lo audite.

“No rindió cuentas sobre 535 millones de pesos por compras irregulares que la propia Auditoría Superior del Estado quería checar, ¿y de qué compras irregulares estamos hablando? Ahí les va, y todas tenían causas penales: 54 millones de pesos en compra de tortillas; 67 millones de pesos en compra de productos cárnicos; 173 millones por compras irregulares en equipo de cómputo; también compraron productor de ferretería, martillos, tornillos, machetes por 27 millones de pesos; mobiliario y equipo, que algunos de ellos nomás los pintan y repintan por 125 millones de pesos”, expuso Torres Félix.

“Desde este Congreso tenemos que hacer algo para no permitir que el Rector, que en 2021 y 2022 hizo estas compras irregulares, y que hoy es el mismo Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa siga haciendo este despilfarro de manera irresponsable, en lugar de invertirlos de manera adecuada. El Rector Madueña le tiene cerrada la puerta a la ASE para no rendir cuentas y para no ser transparente”, exhortó el Diputado.

“No nos podemos permitir tener un Rector opaco, un Rector que no rinda cuentas, que no sea transparente, y sobre todo que el Rector, todos recordamos esa triste imagen donde tiene atrancada la puerta de la UAS, como dirían Los Tigres del Norte “con tres candados” para que la ASE no haga su trabajo”, expresó.

Reclamó que, pese a las nuevas reformas que ha tenido la Ley Orgánica de la UAS, esta no ha garantizado ni una plena democracia interna en la Universidad, ni la rendición de cuentas a la que está obligada.

Criticó que de parte de Madueña Molina no hay voluntad ni disposición para colocar a la casa de estudios como ejemplo de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, lo cual contraviene con la naturaleza de la institución.

“No podemos permitir desde este Congreso que el Rector Madueña siga despilfarrando los recursos del pueblo, ya lo hizo en 2021 y 2022 y hoy es el mismo Rector, sí, con una nueva Ley Orgánica, que según democratizó a la Universidad y todos nos dimos cuenta que hubo una elección cuestionada, a modo, con una convocatoria que ya sabemos, pues, que no hubo ni tiempo de nada.

“Vemos un Rector que está amparado para no ser auditado, yo creo que eso no lo podemos permitir en este Congreso. La Universidad Autónoma de Sinaloa, el Rector, tiene con trancas las puertas para que no entre la Auditoría Superior del Estado a auditar”, insistió.

“El Rector Madueña no tiene voluntad, el Rector Madueña no quiere ser auditado, no quiere ser transparente, y mientras el Rector y su grupo yo creo que siguen saqueando a la UAS, porque algo esconden, debe haber culebra en agua, porque no puede ser esa cerrazón en estos tiempos, en pleno siglo 21 y seguramente haciendo negocios a diestra y siniestra”, cuestionó Sergio Torres.