Rector Jesús Madueña afirma que UAS colabora para atender causas de la inseguridad en Sinaloa

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, aseguró que la institución trabaja en acciones orientadas a atender las causas de la inseguridad, previo a la reunión con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al ser cuestionado sobre si llevaba temas pendientes para plantear al funcionario federal, Madueña Molina señaló que la Universidad mantiene el trabajo solicitado por la Presidenta durante una visita a Mazatlán.

“Nosotros estamos trabajando en lo que nos pidió la Presidenta en Mazatlán, que es atender las causas de la inseguridad y nosotros estamos colaborando con el tema de la cobertura universal, haciendo el esfuerzo de meter a todos los jóvenes a las aulas”, expresó.

El Rector añadió que la participación de la Universidad en este encuentro obedece a ese esfuerzo institucional para ampliar el acceso educativo en Sinaloa y contribuir desde el ámbito académico a la prevención de la violencia.