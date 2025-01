$!Rector y ex Rector de la UAS libran acusaciones de corrupción sin pagar

La Fiscalía de Sinaloa acordó con el Rector y ex Rector de la UAS la suspensión condicional de los 11 procesos, sin pedir una reparación del daño al erario, ya que el delito por el que los acusaban consistían en poner en riesgo las finanzas de la UAS, pero no necesariamente suponían un daño económico.

Coincidió en ese sentido el Juez Carlos Alberto Herrera, quien agregó que la reparación del daño “evidentemente no se puede establecer”, por la naturaleza de los delitos.

No obstante, en uno de los procesos por la compra de equipos de cómputo, la propia Fiscalía ejemplificó la forma en que la UAS compró laptops a 26 mil pesos al proveedor Abraham Cuadras López, cuando estaban valuadas en 13 mil. Solo en ese caso, una perito fiscal estimó un quebranto económico de 18 millones de pesos contra la UAS.

Las condiciones entabladas por los acusados y las autoridades fueron residir en el mismo domicilio durante seis meses y firmar en la Unidad de Medidas Cautelares; cumplido ese plazo, ambos universitarios quedarán libres de todas las acusaciones e investigaciones penales.

Desde julio del 2023, funcionarios y ex funcionarios de la UAS enfrentaron procesos penales por actos de corrupción. Además del Rector y ex Rector, estaban implicados el ex director de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuén Díaz; la ex directora de Planeación y Desarrollo, Soila Maribel Gaxiola Camacho; el de Construcción y Mantenimiento, Jorge Pérez Rubio; de Proyectos Especiales, Óscar Orlando Guadrón; de Promoción Financiera, Norma Alicia Aguilar Navarro; el Contralor General, Manuel de Jesús Lara Salazar; el Secretario de Administración y Finanza, Salvador Pérez Martínez; e Ismael García Castro, también de Planeación y Desarrollo.

En el caso de los 8 integrantes del comité de adquisiciones de la UAS, acordaron con la Fiscalía de Sinaloa este 28 de enero suspender los procesos en su contra, con la promesa de pagar 20 millones de pesos entre todos dentro de un plazo de seis meses.