$!Rectores y empresarios se reúnen con García Harfuch en base aérea de Culiacán

Rectores de universidades públicas y representantes del sector empresarial sostienen una reunión este jueves en la base aérea militar de Culiacán con el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Entre los asistentes están Pedro Flores Leal, Rector de la Universidad Autónoma de Occidente; Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; así como Luis Osuna, representante de Grupo Panamá.

También acuden el Secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López; Kenia Judith Castro Castro, integrante de la CMIC Culiacán; y Héctor Ley Pineda, representante de Codesin.