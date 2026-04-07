$!Recuerdan a estudiantes de la UAS caídos de 1972 como símbolo de lucha universitaria

En el marco del aniversario luctuoso de María Isabel Landeros y Juan de Dios Quiñónez, el Frente de la Defensa de Los Derechos Laborales realizó un acto conmemorativo para recordar a los estudiantes caídos en 1972.
Durante el evento, Heriberto Arias señaló que este homenaje representa la lucha histórica por una universidad democrática, abierta y con libertad de ideas.
Indicó que la memoria de los jóvenes asesinados se mantiene vigente como un símbolo de resistencia y defensa de la educación pública.
“Para nosotros representa la lucha de una universidad de la que nos formamos y buscamos construir como una Universidad democrática, una universidad con apertura, con ejercicio libre en las ideas, no como la tienen hoy secuestrada”, sentenció.
Por su parte, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa explicaron que los hechos ocurridos en 1972 marcaron un parteaguas en la vida democrática de la institución, consolidando el compromiso de la comunidad universitaria con la libertad y la justicia.
Las autoridades universitarias reiteraron que el mejor homenaje es mantener una universidad al servicio del pueblo, fortaleciendo la docencia, la investigación y la vinculación social.
En este contexto, también hizo un llamado a la unidad de estudiantes, trabajadores y jubilados para preservar el proyecto universitario y enfrentar los retos actuales de la educación superior.