$!Recuerdan a estudiantes de la UAS caídos de 1972 como símbolo de lucha universitaria

En el marco del aniversario luctuoso de María Isabel Landeros y Juan de Dios Quiñónez, el Frente de la Defensa de Los Derechos Laborales realizó un acto conmemorativo para recordar a los estudiantes caídos en 1972.

Durante el evento, Heriberto Arias señaló que este homenaje representa la lucha histórica por una universidad democrática, abierta y con libertad de ideas.

Indicó que la memoria de los jóvenes asesinados se mantiene vigente como un símbolo de resistencia y defensa de la educación pública.

“Para nosotros representa la lucha de una universidad de la que nos formamos y buscamos construir como una Universidad democrática, una universidad con apertura, con ejercicio libre en las ideas, no como la tienen hoy secuestrada”, sentenció.