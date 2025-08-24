$!Recuerdan a Humberto Millán a 14 años de su asesinato en Culiacán

CULIACÁN._ A 14 años de su asesinato, tras haber sido privado de la libertad en Culiacán, el periodista sinaloense Humberto Millán Salazar, director del diario digital Adiscusión, fue recordado con una misa este domingo. Familiares y amigos del comunicador estuvieron presentes en la ceremonia, oficiada por el sacerdote Jaime Portillo en Catedral.

César Millán, hijo del periodista y ahora director de Adiscusión, compartió que la Fiscalía Especializada contra Delitos de Libertad de Expresión y Derechos Humanos informó sobre nuevos avances que podrían ayudar a esclarecer el caso. “En estos últimos meses me han informado de avances de nuevas pistas que podrían conducir a la verdad y esa verdad tarde o temprano llegará”, destacó. “No buscamos venganza, buscamos justicia para mi padre, justicia para la libertad de expresión, justicia para todos los periodistas que han sido silenciados en este País”.





Durante la ceremonia, el sacerdote llamó a la familia de Millán Salazar a perdonar sin guardar rencor, pero sin eliminar la necesidad de exigir justicia. “Como cristianos tenemos que buscar siempre justicia y en el corazón cabe siempre el perdón. Perdonamos, por su puesto, pero el perdón no elimina la necesidad de justicia”, dijo. “Hay que saber perdonar para no llevar nunca dentro de nosotros ni resentimientos ni odios ni deseos de venganza nada de eso... el perdón siempre necesita la justicia y si la justicia humana no llega confiamos en la justicia de Dios”.