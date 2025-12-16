$!Recuerdan a Jesús Michel Jacobo, el defensor que el Estado silenció hace 38 años

En el marco del 38 aniversario luctuoso de Jesús Michel Jacobo, abogados, familiares y activistas colocaron en Culiacán una ofrenda floral para honrar al abogado, periodista, activista y pionero en la defensa de los derechos humanos en Sinaloa que el Estado silenció. Compañeros de lucha, fundadores de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, y familiares se congregaron para recordar a Michel Jacobo, quien fue asesinado por luchar por la vida y en defensa de los derechos humanos en un momento en que la violencia ya se perfilaba fuertemente en Culiacán. Arturo Michel Perry, hijo del periodista, recordó que su padre fue interceptado y acribillado el 16 de diciembre de 1987 cuando se dirigía a su casa a comer; el ataque se realizó con armas de fuego por delincuentes, dejando el vehículo de Michel Jacobo con más de 35 impactos de bala.

“El ataque se ejecutó con armas largas y cortas, descargando más de 35 impactos de bala en el costado derecho de su vehículo, dejándolo gravemente herido con múltiples impactos en el cuerpo. Dice, ¿por qué tan exactas las balas? entre mi hermano y yo contamos bala por bala cuando vimos el carro y éramos niños”, señaló Michel Perry. El hijo del defensor de derechos humanos subrayó que la muerte de su padre no fue un exceso ni un error, fue una ejecución y la razón fundamental del asesinato fue que Michel Jacobo investigó y documentó la tortura sistemática que aplicaba el Estado, no para investigar delitos, sino para fabricar culpables. Michel Perry también señaló que la investigación oficial concluyó cerrando el caso sin resolverlo, simular la investigación y administrar el olvido, además, compartió que este mecanismo sigue vigente en cientos de crímenes hasta el día de hoy. Jesús Michel Jacobo, junto con Norma Corona Sapién y Jorge Aguirre Meza, levantaron las banderas de la defensa de los derechos y las leyes, fundando la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Esta decisión de defender a los humanos sin importar su condición económica o social les generó enemigos, ya que en aquellos años hablar de derechos humanos no daba prestigio ni recursos.