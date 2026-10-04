$!Recuerdan a ‘Maquío’ con tradicional caminata de 5 kilómetros en Culiacán

CULIACÁN._ Con una caminata de 5 kilómetros, cerca de un centenar de personas recordó este domingo en Culiacán a Manuel J. Clouthier del Rincón, “Maquío”, empresario y político sinaloense considerado una de las figuras más representativas de la oposición política en México durante la década de 1980.
La actividad, organizada por el Partido Acción Nacional, comenzó alrededor de las 07:00 horas en las inmediaciones de la Catedral de Culiacán, donde se dio el banderazo de salida a los participantes.
El recorrido contempló avanzar por la calle Aquiles Serdán para posteriormente incorporarse al malecón nuevo y continuar hacia el retorno al Centro de la ciudad.
Eduardo Ortiz Hernández, dirigente municipal del PAN en Culiacán, fue el encargado de dar el banderazo de salida a la caminata, que se realiza desde hace 37 años como una forma de recordar a Clouthier.
“37 años que tiene esa caminata recordando a Maquío, aquel campeón de la democracia que nos dijo que tenemos que dar el primer paso”, expresó durante el arranque.
El dirigente municipal señaló que los participantes recorrerían los 5 kilómetros de la actividad hasta llegar nuevamente al punto de partida.
Después de dar el banderazo, Ortiz Hernández llamó a los asistentes a comenzar el recorrido.
“¡Vamos, duro, duro, duro!”, expresó.
La caminata forma parte de las actividades con las que cada año se recuerda a Clouthier en Sinaloa, particularmente en fechas cercanas al aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 1 de octubre de 1989.
Una figura de la oposición
Manuel J. Clouthier del Rincón nació en Culiacán, Sinaloa, y fue empresario antes de incursionar de lleno en la actividad política. Militó en el Partido Acción Nacional y durante la década de 1980 se convirtió en uno de los principales dirigentes de la oposición al entonces régimen priista.
En 1988 fue candidato del PAN a la Presidencia de la República, en una elección marcada por la controversia en torno a los resultados y por las denuncias de irregularidades realizadas por partidos de oposición.
Clouthier mantuvo una intensa actividad política y de participación ciudadana, por lo que dentro del PAN es recordado como una de las figuras que impulsaron la lucha democrática y la participación de la ciudadanía en la vida pública del País.
Murió el 1 de octubre de 1989, a los 55 años, en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera México-Culiacán.
A 37 años de que comenzó esta caminata en su memoria, simpatizantes y militantes panistas volvieron a recorrer las calles de Culiacán para recordar su trayectoria y mantener vigente su legado político.