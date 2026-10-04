$!Recuerdan a ‘Maquío’ con tradicional caminata de 5 kilómetros en Culiacán

CULIACÁN._ Con una caminata de 5 kilómetros, cerca de un centenar de personas recordó este domingo en Culiacán a Manuel J. Clouthier del Rincón, “Maquío”, empresario y político sinaloense considerado una de las figuras más representativas de la oposición política en México durante la década de 1980.

La actividad, organizada por el Partido Acción Nacional, comenzó alrededor de las 07:00 horas en las inmediaciones de la Catedral de Culiacán, donde se dio el banderazo de salida a los participantes.

El recorrido contempló avanzar por la calle Aquiles Serdán para posteriormente incorporarse al malecón nuevo y continuar hacia el retorno al Centro de la ciudad.

Eduardo Ortiz Hernández, dirigente municipal del PAN en Culiacán, fue el encargado de dar el banderazo de salida a la caminata, que se realiza desde hace 37 años como una forma de recordar a Clouthier.

“37 años que tiene esa caminata recordando a Maquío, aquel campeón de la democracia que nos dijo que tenemos que dar el primer paso”, expresó durante el arranque.