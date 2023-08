“Humberto siempre publicó la información que a veces era incómoda para él o para la gente a la que se refería en sus escritos, tenía todos los elementos periodísticos de verdad... eso de pronto le generó personas que no estaban de acuerdo con él, pero no se clavaba en esas cosas, iba adelante, y eso le hizo uno de los mejores periodistas de Sinaloa”, compartió.

La indignación por falta de avances en el esclarecimiento del caso sigue presente entre los familiares de Humberto, que acusan displicencia de la autoridad,

“No hay avances, no hay absolutamente nada, esto ya lo olvidaron de la Fiscalía... no se hizo, nos jugaron el dedo en la boca, no hay absolutamente nada, buscamos las instancias y te dicen que lo van a checar y que más adelante y nada”, denunció César Millán.