$!Recuerdan al general Antonio Rosales a 161 años de su muerte, en Culiacán

La ceremonia inició a las 8:00 horas en la explanada del Palacio de Gobierno con el izamiento a media asta y honores a la bandera, encabezado por el Secretario de Salud, Cuitlahuac González Galindo. Posteriormente, se trasladaron al monumento.

El acto formó parte de las actividades por el 495 aniversario de la fundación de Culiacán y reunió a representantes de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, culturales e históricas.

A 161 años de su fallecimiento, autoridades civiles y militares realizaron este jueves una Guardia de Honor en memoria del General Antonio Rosales, en el monumento dedicado al personaje ubicado en la Plazuela Álvaro Obregón.

En ese espacio, el cronista oficial de Culiacán, Francisco Padilla Beltrán, recordó que Rosales murió el 24 de septiembre de 1865 en Álamos, Sonora, a los 43 años.

“Hoy, 24 de septiembre, se cumplen 161 años de su muerte en Álamos, Sonora”, señaló.

Padilla Beltrán destacó la importancia de mantener vigente la memoria de personajes que participaron en la construcción de la historia de Sinaloa y del País.

Como parte del programa, María Dinorah Valenzuela, ganadora del Premio Colztin en la categoría Niña, Niño o Adolescente Ejemplar, realizó una reseña sobre la vida de Rosales y destacó su participación en la defensa de la República y de la soberanía nacional.

Uno de los episodios más recordados de su trayectoria ocurrió en diciembre de 1864, cuando las fuerzas republicanas bajo su mando enfrentaron en Culiacán a tropas francesas y sus aliados durante la intervención francesa. La victoria es considerada uno de los acontecimientos militares relevantes de la historia de Sinaloa.

Rosales, nacido en Juchipila, Zacatecas, en 1822, también fue gobernador de Sinaloa y participó en la vida política y militar del México del siglo XIX, además de promover ideas liberales y republicanas.

Al concluir la ceremonia, las bandas de guerra de la Novena Zona Militar y de la Guardia Nacional entonaron el toque de silencio en memoria del militar y político.