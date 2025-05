$!Recuerdan en Culiacán a Javier Valdez y exigen justicia a ocho años de su asesinato

“La exigencia sigue siendo la misma de todos estos ocho años que es justicia. Justicia para que no sea un crimen más de un periodista que queda en una impunidad en este país como es la gran mayoría”.

“El problema es que el crimen de Javier sigue impune, aunque esté plenamente identificado el autor intelectual del asesinato de Javier como es Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, eso a nosotros de poco nos sirve porque el que esté esclarecido no es sinónimo de justicia. El crimen sigue impune porque Dámaso Lopez Serrano no ha sido, no ha logrado ser extraditado a México para ser juzgado por el crimen de Javier. Entonces nuestra exigencia va a ser esa”, aseveró.

Indicó que la Fiscalía de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, aseguran que han solicitado la extradición de López Serrano.

Sin embargo, apuntó, esta se vuelve más complicada debido a las relaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y México.