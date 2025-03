$!Recuerdan en Culiacán la justicia que no llega, a medio año de crisis de violencia en Sinaloa

Me mataron a mi hijo, me quitaron mi vida

El jueves 20 de febrero, Abraham Carlos Javier Ramírez Millán, de 20 años de edad, fue privado de la libertad en un autolavado ubicado en la colonia Las Coloradas, recuerda su mamá María Antonia Millán.

María Antonia encabeza la marcha, al igual que otras familias, y pide justicia por su hijo, cuyo cuerpo sepultó.

“Mi hijo ya lo sepultamos, ya apareció. Me lo mataron, me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo, me quitaron mi vida”, expresó.

“Ahorita no me he ido a parar a la Fiscalía, yo me llevo llorando todo la noche, todo el día. Pido justicia para mi hijo y para todos los desaparecidos, que entreguen a la gente, si la tienen vivam entréguenla. Háganle saber a sus familiares porque no saben lo que uno está pasando”, dijo.

Señala que tras la desaparición y localización sin vida de su hijo se ha enfrentado a la revictimización.

“Hay mucha gente que se burla de nosotros y dice ‘ay, algo ha de haber hecho tu hijo’. No tienen por qué burlarse de nosotros. Mucha gente opina mal”, defiende.