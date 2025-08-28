$!Recuerdan en misa a Ricardo y Ramsés, a cuatro meses de su desaparición en Aguaruto, Culiacán

Este jueves 28 de agosto se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Ricardo Lechuga Verdugo y Ramsés Bastidas Arreola, dos jóvenes estudiantes que fueron privados de la libertad en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, presuntamente por policías municipales. Familiares y amigos se reunieron en la Catedral para recordarlos con una misa, en medio de la exigencia de justicia y de que las autoridades esclarezcan el caso.







De acuerdo con testimonios recabados por los propios familiares, el 28 de abril Ramsés se encontraba en la plazuela de Aguaruto cuando fue interceptado por un hombre que le pidió colgar el teléfono mientras hablaba con su novia. Posteriormente, fue ingresado a las oficinas de la sindicatura, sacado esposado y subido a una patrulla de la Policía Municipal. Momentos después llegó Ricardo al mismo lugar, donde ocurrió lo mismo: fue sometido y subido a una patrulla. Sus familiares señalan que la última ubicación de Ramsés fue en Culiacancito, mientras que la de Ricardo se registró en Aguaruto.







Los dos jóvenes eran estudiantes y trabajadores. Ramsés cursaba el primer año de preparatoria en la sindicatura, mientras que Ricardo estudiaba cuarto año de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los fines de semana laboraban en una taquería como meseros y ayudantes de cocina. Durante una marcha en su segundo mes desaparecidos, las familias señalaron públicamente que no es la primera vez que elementos de la Policía Municipal están vinculados a la privación de la libertad de personas, por lo que insistieron en que se investigara a fondo.





