$!Recuerdan la historia del profe Cruz y García Márquez, que parece sacada de la ficción

Luego de conocer al profe Cruz Hernández Fermín, el mayor pendiente que tuvo Guillermo Gallardo es que ese realismo mágico que rodeó siempre su historia, no quedara en el aire o sólo en los recuerdos.

“Esto se tiene que saber en todos lados, que quede algo permanente de usted”, comentó Gallardo, durante la presentación de la extraordinaria biografía con el libro De Macondo a Recoveco, El realismo mágico del profe Cruz.

En el evento, cargado de emotividad, estuvieron presentes además Ana Rosa López, Mario Hernández y Omar Armenta, quienes compartieron su agradecimiento por participar en este homenaje póstumo al profesor Cruz y junto a la presentación del libro.

Gallardo destacó que el profesor Cruz fue mucho más que un promotor de la lectura en su comunidad.

“Fue un agente de cambio que inspiró a generaciones en Sinaloa y en todo el país”, dijo.

El escritor señaló que le faltó sentarse a platicar con el profesor Cruz, pero se quedó con sus experiencias y anécdotas las cuales seleccionó y plasmó en el ejemplar.