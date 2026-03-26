Recupera Fiscalía más del 50% de vehículos robados en Sinaloa en lo que va del 2026, asegura

Más del 50 por ciento de los vehículos robados en Sinaloa durante este año han sido recuperados y entregados a sus propietarios, aseguró la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“En lo que va del año, tenemos un alto porcentaje arriba del 50 por ciento en vehículo recuperado y entregado a las personas propietarias”, afirmó.

Hasta el 25 de marzo de 2026, en Sinaloa se han registrado mil 437 denuncias por ese delito según datos de la Comisión Nacional de Seguridad.

De estos, 585 casos se registraron en enero, 434 en febrero y 418 en lo que va de marzo.

Además, desde que inició la disputa entre los clanes de los Guzmán y los Zambada, en septiembre de 2024, el Estado registra 10 mil 281 vehículos robados, es decir, 18.3 diarios.

Sánchez Kondo indicó que, de manera paralela, el delito de robo de vehículo no ha mostrado un incremento en los primeros meses del año, e incluso se ha registrado una disminución en la formalización de denuncias en comparación con años anteriores.

“El robo de vehículo este mes ha mostrado no ha mostrado en incremento, incluso estos tres meses en lo que va del año en comparación con el año pasado de otros años años, ha habido una disminución en cuanto a la formalización de denuncias”, destacó.



Enero muestra el mayor salto entre años

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad, en enero de 2024 se registraron 256 robos de vehículo, mientras que en enero de 2025 la cifra se elevó a 655 casos. Para enero de 2026, el número bajó a 585, una disminución frente a 2025, pero aún por encima de 2024.



Febrero mantiene la tendencia

En febrero de 2024 hubo 242 robos, cifra que aumentó en 2025 con 589 casos. Para 2026, el dato desciende a 434, lo que muestra una reducción interanual, aunque sigue siendo mayor que en 2024.



Marzo refleja una baja, pero no al nivel de 2024

En marzo de 2024 se contabilizaron 230 robos de vehículos. En 2025, la cifra subió a poco más de 600 casos. Para marzo de 2026, el número baja a alrededor de 410, confirmando una caída frente a 2025, pero todavía por encima de 2024.