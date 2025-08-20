$!Recuperación de las presas de Sinaloa dependerá de los ciclones que se puedan desarrollar de agosto a octubre: investigador

Aunque la captación de agua ha sido mayor a otros años, la recuperación de agua en las presas sinaloenses va lenta con una captación del 20 por ciento a nivel estatal, informó Jesús Enrique López Avendaño, profesor investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. “Yo creo que en el 2023 hubo unos 600 millones de metros cúbicos y ahorita ya llevamos cerca de 2 mil 200 millones de metros cúbicos recuperados del 1 de junio al 13 de agosto (...) Efectivamente, sí ha habido más lluvia que el año pasado, sin embargo, no hay que olvidar que comenzamos con las presas secas también. El año pasado teníamos más agua en las presas, con lo que comenzamos”, indicó.

De igual manera, coincidió con las declaraciones de otros investigadores de la UNAM e IPN, quienes han manifestado que no existe evidencia científica que el bombardeo de nubes funcione. “Realmente estamos en la temporada de huracanes, entonces tenemos la influencia del monzón mexicano ahorita, tenemos influencia también de inestabilidad atmosférica y realmente eso es lo que ha estado causando las precipitaciones, porque no han sido puntuales en la zona que se ha estado bombardeando”, señaló. López Avendaño destacó que la recuperación de las presas dependerá de los ciclones de finales de agosto, septiembre y aún en octubre, ya que, al revisar las estadísticas, en el 2012 y 2021 también fueron años que comenzaron la temporada de lluvias con 6 por ciento de almacenamiento en las presas.