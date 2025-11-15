$!Recuperan 14 cuerpos de fosa común del panteón 21 de Marzo, en Culiacán

Los recientes trabajos de exhumación en la fosa común del panteón 21 de Marzo, en Culiacán, arrojaron como resultado la recuperación de 14 cuerpos. Con este nuevo hallazgo suman 41 cuerpos que han sido recuperados de la fosa común desde el pasado mes de julio, en trabajos encabezados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y personal de la Fiscalía General del Estado. Colectivos de madres buscadoras indicaron que, además de estas recuperaciones, se proyecta que los trabajos se reflejen en la localización de más cuerpos.









“14 o 15 más para completar los 55 o 56 que estaban previstos en esta etapa”, señaló Alma Rosa Rojo Medina, lideresa del colectivo Voces Unidas por la Vida. “Yo lo que quisiera es que empezara la identificación, que no quede aquí nomás, que los sacan, los llevan a otro lugar y se olviden de la identificación”, urgió la activista. Señaló que, pese a que este proceso de exhumación se considera un avance para hacer frente a la crisis de desaparición, continúa la exigencia para que el Estado agilice los trabajos de reconocimiento que den certeza y dignidad a quienes yacen en la fosa.







