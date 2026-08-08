Recuperar la actividad nocturna en Culiacán ha sido el reto, a casi dos años de crisis de violencia: Sedecom

A casi dos años del inicio de la crisis de seguridad en Culiacán, los negocios con actividad nocturna todavía enfrentan dificultades para recuperar los horarios que tenían antes de septiembre de 2024, reconoció Janet Faviola Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico municipal.

La funcionaria señaló que los establecimientos cuya dinámica depende principalmente de la actividad nocturna han sido de los más afectados, pues han tenido que reducir parte de sus horarios de operación.

“Ahí el reto ha sido mayor, ha sido mayor porque pues hay que entender que la dinámica de esos negocios que tienen ya un horario más nocturno, pues sí se han visto afectados, se han tenido que reducir parte de sus horarios”, expresó.

La reducción de la actividad nocturna comenzó a evidenciarse tras el inicio de la crisis de violencia el 9 de septiembre de 2024, cuando restaurantes, bares y otros establecimientos redujeron sus horarios ante la menor afluencia de clientes y el temor de trabajadores y consumidores.

Como parte de los esfuerzos para recuperar esta actividad, en marzo de 2025 autoridades estatales y federales pusieron en marcha el operativo “Culiacán en Movimiento”, diseñado para brindar seguridad durante las noches y reactivar la economía en zonas comerciales y de esparcimiento.

El despliegue contempló inicialmente los sectores Centro, Tres Ríos y el corredor del bulevar Pedro Infante, además de vigilancia en 15 rutas de transporte.

Incluso, en agosto de 2025 la Secretaría de Economía estatal aseguró que el operativo había permitido que plazas comerciales, restaurantes y bares comenzaran a extender sus horarios y registraran una mayor afluencia de clientes.

Sin embargo, Tostado Noriega reconoció que la recuperación todavía es parcial y que la actividad nocturna no ha regresado a los niveles que se tenían antes de la crisis.

“Sí hay vida nocturna, no podemos decir que no la hay, sí la hay, no como quisiéramos, pero bueno, eso es parte del reto”, dijo.

Añadió que las plazas comerciales y las tiendas ancla han realizado esfuerzos para ampliar nuevamente sus horarios de cierre, como parte de una recuperación gradual de la actividad económica nocturna de Culiacán.

“Las mismas plazas comerciales, plazas, tiendas anclas que están en las plazas comerciales han hecho un esfuerzo de ir ampliando sus horarios de cierre. Bueno, pues estamos inmersos en esa dinámica”, apuntó.