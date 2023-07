El proyecto de Zona 30 aplicado en el centro, con el que se ordenó a los conductores a no trasladarse a más de 30 kilómetros por hora, busca que el espacio pueda ser compartido entre peatones, conductores y ciclistas.

Gámez Mendívil apuntó que si bien esta decisión buscaba un avance en materia de movilidad, no puede considerarse como un proyecto de peatonalización.

“En este diagnóstico encontramos que había una agenda que como Ayuntamiento deberíamos resolver algo inmediato, ejemplo, había un conflicto allí con los comerciantes del centro, con los locatarios del mercado, con los propietarios de las viviendas por algunos cierres que se hicieron al paso vehicular en algunas calles del centro”, dijo.

“Si bien tenían en su momento alguna lógica de peatonalizar el centro, eso no se puede considerar como un proyecto de peatonalización, si bien es un avance, en realidad no estaba planeado, no estaba estructurado para efectos de que esto vaya avanzando de manera progresiva y nos permita trabajar todos los frentes en el tema de socializarlo”.

Ante esta situación se tomó la decisión de aplicar el proyecto Zona 30 en el espacio.

“El centro no necesariamente tiene que ser peatonal, sino que debemos de interpretarlo como un espacio donde puedan convivir los demás usuarios: quien va en vehículo, quien va en bicicleta, quién va en motocicleta”, comentó.

A partir de esta acción, el proyecto integral de recuperación de espacios se extendió a la zona del Paseo Niños Héroes, mejor conocido como Malecón Viejo, y a algunos monumentos representativos de la ciudad de Culiacán tales como el Monumento a Cuauhtémoc o La Canasta, o el Reloj del Parque Revolución.