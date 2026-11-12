Redistribuye IEES 93.2 millones de pesos para campañas de partidos en 2027

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa modificó la distribución de 93 millones 233 mil 852.82 pesos de financiamiento público para las campañas electorales de 2027, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa revocara el primer acuerdo aprobado en agosto por inconsistencias en el cálculo y reparto de los recursos.

La nueva distribución fue aprobada por el Consejo General durante una sesión extraordinaria este jueves, en cumplimiento a la sentencia del expediente TESIN-REV-14/2026, promovido por el PRI.

Aunque el monto global destinado a las campañas se mantiene, las cantidades que recibirá cada fuerza política cambiaron.

El PRI tendrá 10 millones 903 mil 182.29 pesos; el PAN, 10 millones 752 mil 814.75 pesos; el Partido del Trabajo, 6 millones 605 mil 176.28 pesos; y el Partido Verde Ecologista de México, 7 millones 870 mil 769.89 pesos.

Movimiento Ciudadano recibirá 8 millones 459 mil 709.49 pesos; el Partido Sinaloense, 8 millones 96 mil 321.23 pesos; y Morena, 36 millones 816 mil 524.77 pesos.

En tanto, los partidos nacionales de reciente creación, Partido Paz y Somos, tendrán un millón 864 mil 677.06 pesos cada uno.

La primera distribución había sido aprobada el 25 de agosto de 2026, cuando el IEES estableció que Morena recibiría 37 millones 152 mil 796.20 pesos; el PRI, 10 millones 158 mil 427.99 pesos; y el PAN, 10 millones 4 mil 219.85 pesos, entre otros montos.

Sin embargo, el 28 de octubre, el TEESIN revocó el acuerdo al determinar que el organismo electoral había aplicado incorrectamente las disposiciones legales para calcular el financiamiento de campaña.

Entre las observaciones estuvo que se utilizó el 50 por ciento de una bolsa global de actividades ordinarias, cuando la ley establece que debe calcularse a partir del financiamiento ordinario que corresponde a cada partido.

También señaló que el IEES había incluido a los partidos de reciente creación en el reparto igualitario sin atender la regla especial aplicable a ellos, además de incorporar a las candidaturas independientes como si fueran un partido político, sin justificar suficientemente ese criterio.

En cumplimiento a la sentencia, el Consejo General separó primero los recursos correspondientes a Partido Paz y Somos, con un millón 864 mil 677.06 pesos para cada uno, equivalente al 50 por ciento de su financiamiento para actividades ordinarias.

Con los recursos restantes aplicó la fórmula legal entre los siete partidos con antecedentes de votación: 30 por ciento en partes iguales, equivalente a 3 millones 835 mil 907.09 pesos para cada uno, y 70 por ciento de manera proporcional a los votos obtenidos en la elección de diputaciones de 2024.

Además, retiró a las candidaturas independientes de esta distribución, debido a que todavía no existen registros formalizados para los comicios de 2027.